Quartz – это приложение, предназначенное для упрощения работы с коммутируемыми интернет-соединениями. Несмотря на устаревший характер данного типа подключения, оно остается востребованным в определенных ситуациях благодаря низкой стоимости и возможности доступа из любого места с телефонной линией. Quartz помогает пользователям оптимизировать процесс набора и повторного подключения, а также обеспечивает дополнительные функции для предотвращения сбоев соединения.

Инструмент позволяет автоматизировать процессы подключения и отключения, что особенно удобно для пользователей, которым требуется доступ в Интернет в определенные периоды. Quartz также генерирует HTTP-трафик для нескольких сайтов, предотвращая разрывы соединения из-за простоя.

Дополнительно приложение поддерживает работу с фиксированными доменными именами (FQDN), что позволяет избежать путаницы при изменении IP-адресов. Quartz предлагает интеграцию с популярными сервисами, такими как NO-IP, DynDNS и DtDNS, обеспечивая автоматическое обновление URL-адресов.

Основные возможности Quartz: