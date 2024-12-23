Quartz для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.44 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:IP-телефония
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:163 Кб
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Quartz – это приложение, предназначенное для упрощения работы с коммутируемыми интернет-соединениями. Несмотря на устаревший характер данного типа подключения, оно остается востребованным в определенных ситуациях благодаря низкой стоимости и возможности доступа из любого места с телефонной линией. Quartz помогает пользователям оптимизировать процесс набора и повторного подключения, а также обеспечивает дополнительные функции для предотвращения сбоев соединения.

Инструмент позволяет автоматизировать процессы подключения и отключения, что особенно удобно для пользователей, которым требуется доступ в Интернет в определенные периоды. Quartz также генерирует HTTP-трафик для нескольких сайтов, предотвращая разрывы соединения из-за простоя.

Дополнительно приложение поддерживает работу с фиксированными доменными именами (FQDN), что позволяет избежать путаницы при изменении IP-адресов. Quartz предлагает интеграцию с популярными сервисами, такими как NO-IP, DynDNS и DtDNS, обеспечивая автоматическое обновление URL-адресов.

Основные возможности Quartz:

  • Автоматический набор и повторное подключение к Интернету.
  • Отключение и подключение по расписанию.
  • Генерация HTTP-трафика для предотвращения разрыва соединения.
  • Поддержка FQDN для упрощения подключения.
  • Интеграция с сервисами NO-IP, DynDNS и DtDNS.
  • Автоматическое обновление URL-адресов для учетных записей на поддерживаемых сервисах.
  • Простота использования и настраиваемый интерфейс.
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