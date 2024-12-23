Quartz для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.44 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|The SZ Development
|Категория:
|IP-телефония
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|163 Кб
|СКАЧАТЬ
Quartz – это приложение, предназначенное для упрощения работы с коммутируемыми интернет-соединениями. Несмотря на устаревший характер данного типа подключения, оно остается востребованным в определенных ситуациях благодаря низкой стоимости и возможности доступа из любого места с телефонной линией. Quartz помогает пользователям оптимизировать процесс набора и повторного подключения, а также обеспечивает дополнительные функции для предотвращения сбоев соединения.
Инструмент позволяет автоматизировать процессы подключения и отключения, что особенно удобно для пользователей, которым требуется доступ в Интернет в определенные периоды. Quartz также генерирует HTTP-трафик для нескольких сайтов, предотвращая разрывы соединения из-за простоя.
Дополнительно приложение поддерживает работу с фиксированными доменными именами (FQDN), что позволяет избежать путаницы при изменении IP-адресов. Quartz предлагает интеграцию с популярными сервисами, такими как NO-IP, DynDNS и DtDNS, обеспечивая автоматическое обновление URL-адресов.
Основные возможности Quartz:
- Автоматический набор и повторное подключение к Интернету.
- Отключение и подключение по расписанию.
- Генерация HTTP-трафика для предотвращения разрыва соединения.
- Поддержка FQDN для упрощения подключения.
- Интеграция с сервисами NO-IP, DynDNS и DtDNS.
- Автоматическое обновление URL-адресов для учетных записей на поддерживаемых сервисах.
- Простота использования и настраиваемый интерфейс.
Skype 8.133.0.202 / 7.41.0.101
Skype - мегапопулярная программа, с помощью которой вы можете абсолютно бесплатно совершать...
TeamSpeak 3.6.2 Client / 5.0.0 beta 77 Client / 3.13.7 Server
TeamSpeak - бесплатное приложение для голосового общения между пользователями через...
Мощный сервис для проведения видеоконференций. Имеется интегрированное HD-видео и аудио...
Viber - настольная версия популярного мессенджера, который позволяет бесплатно отправлять...
M-Агент - бесплатное приложение для полноценного общения в популярных социальных сетях и...
Mumble - достаточно удобное и продвинутое решение для организации голосового общения в сети с использованием VoIP-технологии...
Отзывы о программе Quartz
Admin
Отзывов о программе Quartz 1.44 пока нет, можете добавить...