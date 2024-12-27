Wagnardsoft Tools (Wtools) — многофункциональная утилита для регулярного обслуживания и оптимизации работы компьютера. Программа предназначена для очистки системы от временных и устаревших файлов, исправления ошибок, восстановления системных файлов и улучшения стабильности работы ПК. С помощью Wtools пользователи могут предотвратить потерю данных, защитить систему от вредоносных программ и повысить производительность устройства.

Приложение предлагает удобный интерфейс, выполненный в формате приборной панели, что обеспечивает быстрый доступ к основным функциям. На главной странице отображается подробная информация о конфигурации системы, включая модель процессора, объем оперативной памяти, параметры графического процессора, сведения об операционной системе и информацию о дисках.

Одной из ключевых возможностей программы является очистка системы. Wtools предоставляет инструменты для удаления временных файлов, очистки браузеров и реестра. Пользователь может выбрать, какие браузеры будут проверяться, и настроить удаление истории, кэша или временных файлов. Также доступна функция восстановления системных файлов Windows, позволяющая исправить поврежденные элементы системы в два этапа: проверка Магазина компонентов и сравнение системных файлов с их эталонными копиями.

Помимо этого, приложение включает дополнительные инструменты, такие как управление службами обновления Windows, очистка папок WinSxS, а также обрезка дисков для освобождения пространства. Эти функции делают Wtools универсальным помощником в обеспечении стабильной работы компьютера.

Основные возможности приложения Wagnardsoft Tools (Wtools):