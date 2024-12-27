Wagnardsoft Tools для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.3.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Wagnard
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|65.23 Мб
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Wagnardsoft Tools (Wtools) — многофункциональная утилита для регулярного обслуживания и оптимизации работы компьютера. Программа предназначена для очистки системы от временных и устаревших файлов, исправления ошибок, восстановления системных файлов и улучшения стабильности работы ПК. С помощью Wtools пользователи могут предотвратить потерю данных, защитить систему от вредоносных программ и повысить производительность устройства.
Приложение предлагает удобный интерфейс, выполненный в формате приборной панели, что обеспечивает быстрый доступ к основным функциям. На главной странице отображается подробная информация о конфигурации системы, включая модель процессора, объем оперативной памяти, параметры графического процессора, сведения об операционной системе и информацию о дисках.
Одной из ключевых возможностей программы является очистка системы. Wtools предоставляет инструменты для удаления временных файлов, очистки браузеров и реестра. Пользователь может выбрать, какие браузеры будут проверяться, и настроить удаление истории, кэша или временных файлов. Также доступна функция восстановления системных файлов Windows, позволяющая исправить поврежденные элементы системы в два этапа: проверка Магазина компонентов и сравнение системных файлов с их эталонными копиями.
Помимо этого, приложение включает дополнительные инструменты, такие как управление службами обновления Windows, очистка папок WinSxS, а также обрезка дисков для освобождения пространства. Эти функции делают Wtools универсальным помощником в обеспечении стабильной работы компьютера.
Основные возможности приложения Wagnardsoft Tools (Wtools):
- Очистка системы от временных и устаревших файлов.
- Очистка реестра для устранения ошибок и оптимизации работы системы.
- Восстановление системных файлов Windows с использованием резервных копий.
- Удобный интерфейс с приборной панелью для быстрого доступа к функциям.
- Отображение детальной информации о конфигурации системы.
- Возможность выбора браузеров для очистки и настройки параметров очистки.
- Управление службами обновления Windows и автоматической перезагрузкой.
- Очистка системных папок, таких как WinSxS.
- Обрезка дисков для освобождения дополнительного места.
- Предупреждение о рисках использования программы для продвинутых пользователей.
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