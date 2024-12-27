Converseen для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.12.2.4-2 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Конверторы
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Размер:27.89 Мб
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Converseen скриншот № 1

Converseen — удобное и мощное приложение для пакетной обработки изображений, которое позволяет пользователю быстро и эффективно конвертировать, изменять размеры, поворачивать и переворачивать большое количество изображений за один раз. Программа поддерживает работу с широким спектром графических форматов, включая как популярные, так и специализированные. Благодаря интеграции с библиотекой ImageMagick, Converseen обеспечивает высокую точность и гибкость при работе с изображениями.

Приложение также предоставляет возможность конвертировать PDF-файлы в изображения. Пользователь может задать параметры для каждого выходного изображения, такие как размер, разрешение и формат. Converseen отличается простотой использования, что делает его отличным выбором как для опытных пользователей, так и для новичков. Это практичный инструмент для тех, кто часто работает с графическими файлами или нуждается в пакетной обработке данных.

Основные возможности приложения Converseen:

  • Поддержка более 100 форматов изображений, включая популярные JPEG, PNG, GIF, TIFF, WebP, SVG и специализированные DPX, EXR, HEIC/HEIF и другие.
  • Пакетная обработка изображений: возможность обработки большого количества файлов за один цикл.
  • Функции изменения размера, поворота и переворота изображений.
  • Конвертация PDF-файлов в изображения с настройкой параметров, таких как формат, размер и разрешение.
  • Простота интерфейса, что делает приложение удобным для пользователей любого уровня подготовки.
  • Интеграция с библиотекой ImageMagick для расширенных возможностей обработки.
  • Возможность бесплатного использования программы.
  • Для работы с PDF-файлами требуется установка GPL Ghostscript.
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