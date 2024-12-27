Converseen для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.12.2.4-2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Francesco Mondello
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|27.89 Мб
|СКАЧАТЬ
Converseen — удобное и мощное приложение для пакетной обработки изображений, которое позволяет пользователю быстро и эффективно конвертировать, изменять размеры, поворачивать и переворачивать большое количество изображений за один раз. Программа поддерживает работу с широким спектром графических форматов, включая как популярные, так и специализированные. Благодаря интеграции с библиотекой ImageMagick, Converseen обеспечивает высокую точность и гибкость при работе с изображениями.
Приложение также предоставляет возможность конвертировать PDF-файлы в изображения. Пользователь может задать параметры для каждого выходного изображения, такие как размер, разрешение и формат. Converseen отличается простотой использования, что делает его отличным выбором как для опытных пользователей, так и для новичков. Это практичный инструмент для тех, кто часто работает с графическими файлами или нуждается в пакетной обработке данных.
Основные возможности приложения Converseen:
- Поддержка более 100 форматов изображений, включая популярные JPEG, PNG, GIF, TIFF, WebP, SVG и специализированные DPX, EXR, HEIC/HEIF и другие.
- Пакетная обработка изображений: возможность обработки большого количества файлов за один цикл.
- Функции изменения размера, поворота и переворота изображений.
- Конвертация PDF-файлов в изображения с настройкой параметров, таких как формат, размер и разрешение.
- Простота интерфейса, что делает приложение удобным для пользователей любого уровня подготовки.
- Интеграция с библиотекой ImageMagick для расширенных возможностей обработки.
- Возможность бесплатного использования программы.
- Для работы с PDF-файлами требуется установка GPL Ghostscript.
Format Factory - универсальный и многофункциональный мультимедийный конвертер на все случаи...
Adobe Photoshop - художники, работающие в области компьютерного дизайна, могут бесконечно...
XnView - бесплатный аналог ACDSee, который предоставляет все необходимые инструменты для...
IrfanView - бесплатный просмотрщик и редактор изображений, с поддержкой большого количества...
Бесплатный, простой инструмент для преобразования HEIC/HEIF фото в более распространенные...
Простой в использовании инструмент для конвертирования изображений HEIC/HEIF с вашего...
Отзывы о программе Converseen
Admin
Отзывов о программе Converseen 0.12.2.4-2 пока нет, можете добавить...