Phiola – многофункциональный аудиоплеер, рекордер и конвертер, предназначенный для работы в среде Windows. Это универсальный инструмент для работы с аудиофайлами, который сочетает в себе высокую скорость, простоту использования и широкий функционал. Phiola позволяет воспроизводить аудио с вашего устройства или удаленного сервера, записывать звук с микрофона, интернет-радио или других источников, а также конвертировать аудиофайлы между различными форматами. Благодаря низкому потреблению процессора приложение оптимально подходит для устройств с ограниченными ресурсами, помогая продлить срок работы батареи ноутбуков и телефонов.

Программа поддерживает несколько интерфейсов взаимодействия: графический интерфейс (GUI), текстовый интерфейс (TUI), командную строку (CLI), системную трею и SDK. Быстрое время запуска делает Phiola удобной для использования в автоматизированных сценариях, где требуется оперативная обработка аудио, например, для записи или воспроизведения с минимальной задержкой.

Phiola поддерживает множество аудиоформатов. Она может декодировать такие популярные форматы, как MP3, OGG, M4A/MP4 (AAC, ALAC), FLAC, APE, WV, WAV и Opus. Для кодирования доступны форматы Opus, MP3, OGG, M4A (AAC), FLAC и WAV. Удобство использования дополнительно подчеркивается полной портативностью приложения: его можно запускать прямо с USB-накопителя, даже если он доступен только для чтения.

Кроме того, Phiola распространяется как проект с открытым исходным кодом, что делает его полезным не только для конечных пользователей, но и для разработчиков, которые могут использовать приложение как библиотеку для создания собственных программ.

Основные возможности приложения Phiola: