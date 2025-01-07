Phiola для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.2.8 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Плееры
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Размер:4.95 Мб
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Phiola – многофункциональный аудиоплеер, рекордер и конвертер, предназначенный для работы в среде Windows. Это универсальный инструмент для работы с аудиофайлами, который сочетает в себе высокую скорость, простоту использования и широкий функционал. Phiola позволяет воспроизводить аудио с вашего устройства или удаленного сервера, записывать звук с микрофона, интернет-радио или других источников, а также конвертировать аудиофайлы между различными форматами. Благодаря низкому потреблению процессора приложение оптимально подходит для устройств с ограниченными ресурсами, помогая продлить срок работы батареи ноутбуков и телефонов.

Программа поддерживает несколько интерфейсов взаимодействия: графический интерфейс (GUI), текстовый интерфейс (TUI), командную строку (CLI), системную трею и SDK. Быстрое время запуска делает Phiola удобной для использования в автоматизированных сценариях, где требуется оперативная обработка аудио, например, для записи или воспроизведения с минимальной задержкой.

Phiola поддерживает множество аудиоформатов. Она может декодировать такие популярные форматы, как MP3, OGG, M4A/MP4 (AAC, ALAC), FLAC, APE, WV, WAV и Opus. Для кодирования доступны форматы Opus, MP3, OGG, M4A (AAC), FLAC и WAV. Удобство использования дополнительно подчеркивается полной портативностью приложения: его можно запускать прямо с USB-накопителя, даже если он доступен только для чтения.

Кроме того, Phiola распространяется как проект с открытым исходным кодом, что делает его полезным не только для конечных пользователей, но и для разработчиков, которые могут использовать приложение как библиотеку для создания собственных программ.

Основные возможности приложения Phiola:

  • Воспроизведение аудиофайлов с локальных устройств или удаленных серверов.
  • Запись звука с микрофона, потоков интернет-радио или других источников.
  • Конвертация аудио между различными форматами.
  • Поддержка популярных аудиоформатов для декодирования (MP3, OGG, M4A/MP4, FLAC, APE, WV, WAV, Opus).
  • Кодирование аудио в форматы Opus, MP3, OGG, M4A, FLAC, WAV.
  • Низкое потребление процессора для экономии энергии.
  • Поддержка взаимодействия через GUI, TUI, CLI, системную трею и SDK.
  • Быстрое время запуска для использования в пользовательских скриптах и автоматизации задач.
  • Полная портативность – возможность работы прямо с USB-накопителя.
  • Проект с открытым исходным кодом для интеграции в другие приложения.
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