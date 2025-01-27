Mental Health Therapy — приложение для саморазвития, которое предлагает курсы, ориентированные на психологическую помощь, медитации и практики для улучшения качества жизни. Основой контента является когнитивно-поведенческая терапия (CBT), подход, направленный на изменения негативных мыслей и поведения. В UpLife собраны различные курсы для решения множества жизненных задач, таких как снижение стресса, улучшение самооценки и мотивации, преодоление тревоги и другие аспекты личностного роста.

Каждый курс состоит из коротких ежедневных сессий, которые займут не более 15 минут вашего времени. В сессиях представлены аудио и видео материалы, а также интерактивные упражнения, которые можно выполнять прямо в приложении. Курс также включает медитации и телесные практики для глубокого и комплексного терапевтического эффекта. Важной частью приложения является календарь привычек, который помогает закрепить новые полезные практики и напомнит о продолжении работы над собой.

Основные возможности приложения Mental Health Therapy: