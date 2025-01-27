Mental Health Therapy для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $14.95
|Ограничение:
|7 дней
|Версия:
|3.1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|UpLife Inc
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 | Статистика
|Размер:
|42.26 Мб
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Mental Health Therapy — приложение для саморазвития, которое предлагает курсы, ориентированные на психологическую помощь, медитации и практики для улучшения качества жизни. Основой контента является когнитивно-поведенческая терапия (CBT), подход, направленный на изменения негативных мыслей и поведения. В UpLife собраны различные курсы для решения множества жизненных задач, таких как снижение стресса, улучшение самооценки и мотивации, преодоление тревоги и другие аспекты личностного роста.
Каждый курс состоит из коротких ежедневных сессий, которые займут не более 15 минут вашего времени. В сессиях представлены аудио и видео материалы, а также интерактивные упражнения, которые можно выполнять прямо в приложении. Курс также включает медитации и телесные практики для глубокого и комплексного терапевтического эффекта. Важной частью приложения является календарь привычек, который помогает закрепить новые полезные практики и напомнит о продолжении работы над собой.
Основные возможности приложения Mental Health Therapy:
- Курсы по саморазвитию на основе когнитивно-поведенческой терапии.
- Ежедневные сессии, каждая из которых длится не более 15 минут.
- Аудио- и видеоматериалы, а также интерактивные упражнения.
- Медитации и телесные практики для глубокой проработки проблем.
- Инструкции и простые объяснения для осознания проблемы и нахождения решения.
- Календарь привычек для закрепления новых полезных практик.
- Возможность анализа своего прогресса и получения персонализированных рекомендаций.
- Пробный период в 7 дней для новых пользователей.
- Несколько вариантов подписки для доступа ко всем материалам приложения.
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Admin
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