Daily & Weekly Planner для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:32.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:29.07 Мб
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Daily & Weekly Planner — удобное приложение, предназначенное для организации времени, задач и личных размышлений. Предлагает различные инструменты для эффективного планирования, начиная от ежедневных и еженедельных расписаний до записи мыслей и отслеживания состояния. Программа помогает легко организовывать повседневные задачи и следить за важными событиями, предлагая широкий выбор инструментов для планирования. Предусмотрены различные шаблоны, которые помогут сделать процесс планирования более удобным и понятным и создать идеальную систему управления временем.

Список основных возможностей Daily & Weekly Planner:

  • Шаблоны планировщиков расписания: для эффективной организации ежедневных задач и встреч.
  • Ежедневник: настройка планов на день с гибкими опциями.
  • Планировщик повестки дня: удобное отслеживание важных событий.
  • Шаблоны для людей с СДВГ: помогает сосредоточиться и организовать свои дела.
  • Ежемесячный планировщик: для долгосрочных целей и отслеживания прогресса.
  • Планировщик работы: упорядочивание задач для повышения продуктивности.
  • Планировщик питания: планирование рациона и отслеживание питания.
  • Планировщик обучения: эффективное планирование учебного процесса.
  • Журналы и заметки: для записи мыслей, воспоминаний и целей.
  • Журнал аффирмаций: позитивные записи для поддержания хорошего настроения.
  • Трекер настроения: отслеживание эмоционального состояния.
  • Фитнес-планировщик: помощь в достижении спортивных целей.
  • Планировщик путешествий: организация поездок и маршрутов.
  • Финансовый планировщик: отслеживание бюджета и расходов.
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