Daily & Weekly Planner — удобное приложение, предназначенное для организации времени, задач и личных размышлений. Предлагает различные инструменты для эффективного планирования, начиная от ежедневных и еженедельных расписаний до записи мыслей и отслеживания состояния. Программа помогает легко организовывать повседневные задачи и следить за важными событиями, предлагая широкий выбор инструментов для планирования. Предусмотрены различные шаблоны, которые помогут сделать процесс планирования более удобным и понятным и создать идеальную систему управления временем.

Список основных возможностей Daily & Weekly Planner: