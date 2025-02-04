Daily & Weekly Planner для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|32.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Simple Productivity Apps
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|29.07 Мб
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Daily & Weekly Planner — удобное приложение, предназначенное для организации времени, задач и личных размышлений. Предлагает различные инструменты для эффективного планирования, начиная от ежедневных и еженедельных расписаний до записи мыслей и отслеживания состояния. Программа помогает легко организовывать повседневные задачи и следить за важными событиями, предлагая широкий выбор инструментов для планирования. Предусмотрены различные шаблоны, которые помогут сделать процесс планирования более удобным и понятным и создать идеальную систему управления временем.
Список основных возможностей Daily & Weekly Planner:
- Шаблоны планировщиков расписания: для эффективной организации ежедневных задач и встреч.
- Ежедневник: настройка планов на день с гибкими опциями.
- Планировщик повестки дня: удобное отслеживание важных событий.
- Шаблоны для людей с СДВГ: помогает сосредоточиться и организовать свои дела.
- Ежемесячный планировщик: для долгосрочных целей и отслеживания прогресса.
- Планировщик работы: упорядочивание задач для повышения продуктивности.
- Планировщик питания: планирование рациона и отслеживание питания.
- Планировщик обучения: эффективное планирование учебного процесса.
- Журналы и заметки: для записи мыслей, воспоминаний и целей.
- Журнал аффирмаций: позитивные записи для поддержания хорошего настроения.
- Трекер настроения: отслеживание эмоционального состояния.
- Фитнес-планировщик: помощь в достижении спортивных целей.
- Планировщик путешествий: организация поездок и маршрутов.
- Финансовый планировщик: отслеживание бюджета и расходов.
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