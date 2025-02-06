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100sp. Совместные покупки для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.152 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:8.74 Мб
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100sp — приложение, предназначенное для удобных и выгодных покупок в интернете с быстрой доставкой по всей России. Предоставляет пользователям доступ к более чем 2 миллионам товаров, включая одежду, обувь, товары для дома, косметику, продукты питания, электронику и бытовую технику. С его помощью можно совершать покупки как по оптовым ценам через совместные закупки, так и по обычным ценам, как в интернет-магазине.

Обеспечивает пользователям выгодные условия покупок, включая акции и скидки, а также разнообразные предложения с подарками. Система позволяет отслеживать покупки и получать товар по минимальным ценам с доставкой на дом или в пункт выдачи.

Основные возможности приложения 100sp:

  • Более 2 миллионов товаров в различных категориях.
  • Возможность совершать покупки по оптовым ценам через совместные закупки с большой экономией.
  • Быстрая доставка товаров по всей России, включая возможность доставки курьером на дом.
  • Система выбора товаров по минимальной цене и отслеживание заказов.
  • Более 6500 пунктов выдачи для удобства получения заказов.
  • Специальные предложения и акции с большими скидками, включая раздел «Скидка дня».
  • Надежность поставок и постоянная поддержка пользователей.
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