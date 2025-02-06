100sp — приложение, предназначенное для удобных и выгодных покупок в интернете с быстрой доставкой по всей России. Предоставляет пользователям доступ к более чем 2 миллионам товаров, включая одежду, обувь, товары для дома, косметику, продукты питания, электронику и бытовую технику. С его помощью можно совершать покупки как по оптовым ценам через совместные закупки, так и по обычным ценам, как в интернет-магазине.

Обеспечивает пользователям выгодные условия покупок, включая акции и скидки, а также разнообразные предложения с подарками. Система позволяет отслеживать покупки и получать товар по минимальным ценам с доставкой на дом или в пункт выдачи.

Основные возможности приложения 100sp: