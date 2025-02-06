100sp. Совместные покупки для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.152 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|100sp
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|8.74 Мб
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100sp — приложение, предназначенное для удобных и выгодных покупок в интернете с быстрой доставкой по всей России. Предоставляет пользователям доступ к более чем 2 миллионам товаров, включая одежду, обувь, товары для дома, косметику, продукты питания, электронику и бытовую технику. С его помощью можно совершать покупки как по оптовым ценам через совместные закупки, так и по обычным ценам, как в интернет-магазине.
Обеспечивает пользователям выгодные условия покупок, включая акции и скидки, а также разнообразные предложения с подарками. Система позволяет отслеживать покупки и получать товар по минимальным ценам с доставкой на дом или в пункт выдачи.
Основные возможности приложения 100sp:
- Более 2 миллионов товаров в различных категориях.
- Возможность совершать покупки по оптовым ценам через совместные закупки с большой экономией.
- Быстрая доставка товаров по всей России, включая возможность доставки курьером на дом.
- Система выбора товаров по минимальной цене и отслеживание заказов.
- Более 6500 пунктов выдачи для удобства получения заказов.
- Специальные предложения и акции с большими скидками, включая раздел «Скидка дня».
- Надежность поставок и постоянная поддержка пользователей.
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Отзывы о программе 100sp. Совместные покупки
Admin
Отзывов о программе 100sp. Совместные покупки 1.5.152 пока нет, можете добавить...