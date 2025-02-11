Beauty Mirror — удобное мобильное приложение, которое превращает смартфон в полноценное зеркало для макияжа и бритья. Оснащено подсветкой и функцией увеличения, позволяет пользователю легко и точно наносить макияж, а также проводить другие процедуры, требующие детальной видимости. Приложение идеально подходит для использования в любых условиях — даже в темных помещениях. Оно также поддерживает регулировку яркости и масштабирования одним касанием.

Основные возможности Beauty Mirror: