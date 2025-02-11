Beauty Mirror для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.02.25.0126 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
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Размер:27.58 Мб
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Beauty Mirror — удобное мобильное приложение, которое превращает смартфон в полноценное зеркало для макияжа и бритья. Оснащено подсветкой и функцией увеличения, позволяет пользователю легко и точно наносить макияж, а также проводить другие процедуры, требующие детальной видимости. Приложение идеально подходит для использования в любых условиях — даже в темных помещениях. Оно также поддерживает регулировку яркости и масштабирования одним касанием.

Основные возможности Beauty Mirror:

  • Полноэкранное зеркальное отображение для удобства использования.
  • Возможность регулировки яркости подсветки для разных условий освещенности.
  • Увеличение и уменьшение масштаба для детального просмотра.
  • Функция заморозки изображения для дальнейшего использования.
  • Стильные рамки для зеркала, которые можно выбрать по своему вкусу.
  • Приложение подходит для использования в любых ситуациях, как для макияжа, так и для бритья.
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