Mpv-hero для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|stax76
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|67.83 Мб
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Mpv-hero — медиаплеер mpv с полезными функциями и инструментами, такими как: настраиваемый интерфейс, поддержка контекстного меню и дополнительные функции для работы с плейлистами и загрузками. Программа включает в себя улучшенный пользовательский интерфейс с помощью плагина uosc, а также поддерживает функциональное контекстное меню, которое позволяет быстро и удобно управлять воспроизведением.
Встроенный менеджер плейлистов поддерживает как локальные файлы, так и URL-адреса для воспроизведения контента. Кроме того, mpv-hero использует утилиту yt-dlp, которая упрощает процесс загрузки видео и аудио с различных сайтов, что дополнительно расширяет функциональные возможности медиаплеера.
Основные возможности mpv-hero:
- Поддержка кастомизированного пользовательского интерфейса через плагин uosc.
- Интегрированное контекстное меню для удобного управления функциями медиаплеера.
- Встроенный менеджер плейлистов, поддерживающий URL-адреса и локальные файлы.
- Удобная загрузка видео и аудио с веб-сайтов через интеграцию с yt-dlp.
- Расширенные возможности управления воспроизведением через горячие клавиши.
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