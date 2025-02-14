Mpv-hero — медиаплеер mpv с полезными функциями и инструментами, такими как: настраиваемый интерфейс, поддержка контекстного меню и дополнительные функции для работы с плейлистами и загрузками. Программа включает в себя улучшенный пользовательский интерфейс с помощью плагина uosc, а также поддерживает функциональное контекстное меню, которое позволяет быстро и удобно управлять воспроизведением.

Встроенный менеджер плейлистов поддерживает как локальные файлы, так и URL-адреса для воспроизведения контента. Кроме того, mpv-hero использует утилиту yt-dlp, которая упрощает процесс загрузки видео и аудио с различных сайтов, что дополнительно расширяет функциональные возможности медиаплеера.

Основные возможности mpv-hero: