Mpv-hero для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:67.83 Мб
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Mpv-hero скриншот № 1

Mpv-hero — медиаплеер mpv с полезными функциями и инструментами, такими как: настраиваемый интерфейс, поддержка контекстного меню и дополнительные функции для работы с плейлистами и загрузками. Программа включает в себя улучшенный пользовательский интерфейс с помощью плагина uosc, а также поддерживает функциональное контекстное меню, которое позволяет быстро и удобно управлять воспроизведением. 

Встроенный менеджер плейлистов поддерживает как локальные файлы, так и URL-адреса для воспроизведения контента. Кроме того, mpv-hero использует утилиту yt-dlp, которая упрощает процесс загрузки видео и аудио с различных сайтов, что дополнительно расширяет функциональные возможности медиаплеера.

Основные возможности mpv-hero:

  • Поддержка кастомизированного пользовательского интерфейса через плагин uosc.
  • Интегрированное контекстное меню для удобного управления функциями медиаплеера.
  • Встроенный менеджер плейлистов, поддерживающий URL-адреса и локальные файлы.
  • Удобная загрузка видео и аудио с веб-сайтов через интеграцию с yt-dlp.
  • Расширенные возможности управления воспроизведением через горячие клавиши.
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