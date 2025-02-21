Tody — приложение, которое помогает организовать домашние дела и эффективно управлять хозяйственными задачами. Предоставляет удобный и гибкий инструмент для планирования, который адаптируется под потребности пользователя.

В отличие от других приложений для управления задачами, Tody не устанавливает жесткие сроки и даты. Вместо этого, оно предоставляет визуальные индикаторы, которые позволяют отслеживать текущий статус задач и помогают управлять делами по мере их выполнения.

Список основных возможностей Tody: