Tody для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.3.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|LoopLoop Aps
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|62.28 Мб
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Tody — приложение, которое помогает организовать домашние дела и эффективно управлять хозяйственными задачами. Предоставляет удобный и гибкий инструмент для планирования, который адаптируется под потребности пользователя.
В отличие от других приложений для управления задачами, Tody не устанавливает жесткие сроки и даты. Вместо этого, оно предоставляет визуальные индикаторы, которые позволяют отслеживать текущий статус задач и помогают управлять делами по мере их выполнения.
Список основных возможностей Tody:
- Создание умного плана домашних дел в зависимости от потребностей и характера хозяйства.
- Возможность выбора задач из стандартного каталога или создание собственных.
- Отсутствие жестких сроков и дат, что позволяет гибко управлять задачами.
- Визуальные индикаторы состояния задач, которые помогают отслеживать прогресс.
- Подходит как для одиночек, так и для больших семей, обеспечивая универсальность.
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