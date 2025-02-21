Tody для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.3.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 | Статистика
Размер:62.28 Мб
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Tody — приложение, которое помогает организовать домашние дела и эффективно управлять хозяйственными задачами. Предоставляет удобный и гибкий инструмент для планирования, который адаптируется под потребности пользователя. 

В отличие от других приложений для управления задачами, Tody не устанавливает жесткие сроки и даты. Вместо этого, оно предоставляет визуальные индикаторы, которые позволяют отслеживать текущий статус задач и помогают управлять делами по мере их выполнения.

Список основных возможностей Tody:

  • Создание умного плана домашних дел в зависимости от потребностей и характера хозяйства.
  • Возможность выбора задач из стандартного каталога или создание собственных.
  • Отсутствие жестких сроков и дат, что позволяет гибко управлять задачами.
  • Визуальные индикаторы состояния задач, которые помогают отслеживать прогресс.
  • Подходит как для одиночек, так и для больших семей, обеспечивая универсальность.
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