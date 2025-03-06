Evaer for WhatsApp для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $29.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.0.1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|evaer.com
|Категория:
|Запись звука, голоса
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|7.64 Мб
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Evaer для WhatsApp — утилита для записи разговоров в настольной версии WhatsApp. Будет полезным как для личных, так и для профессиональных целей, помогает сохранить важную информацию из аудио-, видео- и текстовых чатов.
Приложение имеет простой и интуитивно понятный интерфейс и позволяет настроить параметры записи, такие как режим видеозаписи, автоматический запуск записи и контроль уровеня громкости. Что делает Evaer универсальным инструментом для различных сценариев использования.
Основные возможности Evaer для WhatsApp:
- Позволяет записывать аудио- и видеозвонки, а также текстовые сообщения в WhatsApp.
- Обладает удобным и простым дизайном, который облегчает процесс записи и управления настройками.
- Возможность настроить автоматическое начало записи и другие параметры.
- Настройка поведения приложения в соответствии с потребностями пользователя.
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