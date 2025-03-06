Evaer for WhatsApp для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $29.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.0.1.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Запись звука, голоса
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:7.64 Мб
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Evaer для WhatsApp — утилита для записи разговоров в настольной версии WhatsApp. Будет полезным как для личных, так и для профессиональных целей, помогает сохранить важную информацию из аудио-, видео- и текстовых чатов.

Приложение имеет простой и интуитивно понятный интерфейс и позволяет настроить параметры записи, такие как режим видеозаписи, автоматический запуск записи и контроль уровеня громкости. Что делает Evaer универсальным инструментом для различных сценариев использования.

Основные возможности Evaer для WhatsApp:

  • Позволяет записывать аудио- и видеозвонки, а также текстовые сообщения в WhatsApp.
  • Обладает удобным и простым дизайном, который облегчает процесс записи и управления настройками.
  • Возможность настроить автоматическое начало записи и другие параметры.
  • Настройка поведения приложения в соответствии с потребностями пользователя.
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