Evaer для WhatsApp — утилита для записи разговоров в настольной версии WhatsApp. Будет полезным как для личных, так и для профессиональных целей, помогает сохранить важную информацию из аудио-, видео- и текстовых чатов.

Приложение имеет простой и интуитивно понятный интерфейс и позволяет настроить параметры записи, такие как режим видеозаписи, автоматический запуск записи и контроль уровеня громкости. Что делает Evaer универсальным инструментом для различных сценариев использования.

Основные возможности Evaer для WhatsApp: