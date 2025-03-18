Travelata для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.2.27 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Ads Travelata
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|16.25 Мб
|СКАЧАТЬ
Travelata — приложение для поиска и бронирования туров по выгодным ценам от более 120 туроператоров таких, как Coral Travel, TUI, Tez Tour, Pegas Touristik, Anex Tour, Sunmar и других. В базе собраны предложения по популярным туристическим направлениям: Турция, Таиланд, Египт, Греция и другие страны. Туры можно заказать прямо через приложение, без необходимости обращаться в туристические агентства.
Travelata обеспечивает удобный поиск стандартных и горящих туров, доступ к сопутсвующим услугам, таким как покупка авиабилетов, бронирование трансфера и оформление медицинской страховки.
Основные возможности Travelata:
- Доступ к базам 120 туроператоров для поиска туров.
- Выбор и бронирования туров по разным странам.
- Поиск горящих туров с выгодными скидками.
- Оформление авиабилетов, проживания, питания, трансфера и страховки.
- Покупка туров без необходимости посещать туристическое агентство;
- Удобный интерфейс для поиска и фильтрации туров по нужным параметрам.
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