Travelata — приложение для поиска и бронирования туров по выгодным ценам от более 120 туроператоров таких, как Coral Travel, TUI, Tez Tour, Pegas Touristik, Anex Tour, Sunmar и других. В базе собраны предложения по популярным туристическим направлениям: Турция, Таиланд, Египт, Греция и другие страны. Туры можно заказать прямо через приложение, без необходимости обращаться в туристические агентства.

Travelata обеспечивает удобный поиск стандартных и горящих туров, доступ к сопутсвующим услугам, таким как покупка авиабилетов, бронирование трансфера и оформление медицинской страховки.

Основные возможности Travelata: