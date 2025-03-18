Travelata для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.2.27 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:16.25 Мб
СКАЧАТЬ
Travelata скриншот № 1
Travelata скриншот № 2
Travelata скриншот № 3
Travelata скриншот № 4

Travelata — приложение для поиска и бронирования туров по выгодным ценам от более 120 туроператоров таких, как Coral Travel, TUI, Tez Tour, Pegas Touristik, Anex Tour, Sunmar и других. В базе собраны предложения по популярным туристическим направлениям: Турция, Таиланд, Египт, Греция и другие страны. Туры можно заказать прямо через приложение, без необходимости обращаться в туристические агентства. 

Travelata обеспечивает удобный поиск стандартных и горящих туров, доступ к сопутсвующим услугам, таким как покупка авиабилетов, бронирование трансфера и оформление медицинской страховки. 

Основные возможности Travelata: 

  • Доступ к базам 120 туроператоров для поиска туров. 
  • Выбор и бронирования туров по разным странам. 
  • Поиск горящих туров с выгодными скидками. 
  • Оформление авиабилетов, проживания, питания, трансфера и страховки. 
  • Покупка туров без необходимости посещать туристическое агентство; 
  • Удобный интерфейс для поиска и фильтрации туров по нужным параметрам. 
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать Мастер ШкафМастер Шкаф 3.2

Мастер Шкаф - полезное приложение для начинающих мебельных мастеров и домашних умельцев,...

скачать JoomJoom 4.160.0

Удобное в использовании приложение для доступа к огромному каталогу всевозможных...

скачать Torrent TV MobileTorrent TV Mobile 1.02

Программа для просмотра TORRENT-TV с плейлиста сайта torrent-tv.ru на мобильных телефонах и...

скачать СвечаСвеча candle-29.0

Свеча - с помощью этого небольшого приложения в Вашем Android-устройстве появится практически настоящая свеча...

скачать Блокнот рыболоваБлокнот рыболова 7.16.0729.01

Блокнот рыболова – приложение предназначено для рыболовов и помогает вести записи о...

скачать Lux MeterLux Meter 1.6

Lux Meter Application - ваш надежный помощник для измерения интенсивности света в любом месте....

Отзывы о программе Travelata

Admin

Отзывов о программе Travelata 4.2.27 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв