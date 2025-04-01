WashAndGo для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $29.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:25 (25.29) | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Настройка, оптимизация
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Размер:35.74 Мб
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WashAndGo — утилита для очистки компьютера от ненужных файлов, которая позволяет эффективно удалить временные, системные и другие файлы, чтобы очистить место на жестком диске компьютера. У приложения понятный интерфейс, поэтому безопасно очистить систему смогут даже пользователи без навыков работы с такими программами.

После сканирования WashAndGo предоставляет отчет о временных файлах, старых файлах (.old), кэше, журналах, файлах поиска и миниатюрах Windows. Пользователи могут выбрать, какие из них удалить, а какие оставить. Также с помощью утилиты можно проанализировать использование места на диске.

Основные возможности WashAndGo:

  • Удаляет ненужные файлы, такие как *.tmp, *.old, кэш и журналы.
  • Очищает метаданные файлов Office и почтовых папок (например, спам).
  • Возможность создавать список исключений и выбирать, какие файлы нужно оставить.
  • Функция надежного удаления файлов с помощью шредера, чтобы предотвратить их восстановление.
  • Резервное копирование данных перед удалением.
  • Выбор метода удаления, от обычного до очень медленного и безопасного.
  • Возможность игнорировать открытые веб-браузеры и работающие почтовые клиенты.
  • Анализ использования пространства на диске.
  • Защита приложения паролем для предотвращения несанкционированного доступа.
  • Простота в использовании и настройке, доступность всех функций на одном экране.
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