WashAndGo — утилита для очистки компьютера от ненужных файлов, которая позволяет эффективно удалить временные, системные и другие файлы, чтобы очистить место на жестком диске компьютера. У приложения понятный интерфейс, поэтому безопасно очистить систему смогут даже пользователи без навыков работы с такими программами.

После сканирования WashAndGo предоставляет отчет о временных файлах, старых файлах (.old), кэше, журналах, файлах поиска и миниатюрах Windows. Пользователи могут выбрать, какие из них удалить, а какие оставить. Также с помощью утилиты можно проанализировать использование места на диске.

Основные возможности WashAndGo: