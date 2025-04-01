WashAndGo для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $29.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|25 (25.29) | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Abelssoft
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|35.74 Мб
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WashAndGo — утилита для очистки компьютера от ненужных файлов, которая позволяет эффективно удалить временные, системные и другие файлы, чтобы очистить место на жестком диске компьютера. У приложения понятный интерфейс, поэтому безопасно очистить систему смогут даже пользователи без навыков работы с такими программами.
После сканирования WashAndGo предоставляет отчет о временных файлах, старых файлах (.old), кэше, журналах, файлах поиска и миниатюрах Windows. Пользователи могут выбрать, какие из них удалить, а какие оставить. Также с помощью утилиты можно проанализировать использование места на диске.
Основные возможности WashAndGo:
- Удаляет ненужные файлы, такие как *.tmp, *.old, кэш и журналы.
- Очищает метаданные файлов Office и почтовых папок (например, спам).
- Возможность создавать список исключений и выбирать, какие файлы нужно оставить.
- Функция надежного удаления файлов с помощью шредера, чтобы предотвратить их восстановление.
- Резервное копирование данных перед удалением.
- Выбор метода удаления, от обычного до очень медленного и безопасного.
- Возможность игнорировать открытые веб-браузеры и работающие почтовые клиенты.
- Анализ использования пространства на диске.
- Защита приложения паролем для предотвращения несанкционированного доступа.
- Простота в использовании и настройке, доступность всех функций на одном экране.
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Admin
Отзывов о программе WashAndGo 25 (25.29) пока нет, можете добавить...