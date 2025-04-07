Netatmo Energy для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.5.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:34.38 Мб
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Netatmo Smart Heating – приложение, которое позволяет управлять отоплением в доме. С его помощью можно контролировать температуру через смартфон, планшет или компьютер и оптимизировать потребление энергии. Чтобы использовать возможности программы нужно иметь стартовый комплект Netatmo Smart Thermostat или Netatmo Smart Valve.

Возможности Netatmo Smart Heating обеспечивают регулировку температуру в разных помещениях и установку графиков работы системы отопления через голосовые команды. Интеллектуальная система управления адаптируется к изменяющимся условиям окружающей среды, например, температуре воздуха на улице или солнечному освещению.

Список основных возможностей Netatmo Smart Heating:

  • Управление температурой удаленно с любого устройства (смартфон, планшет, компьютер).
  • Голосовые помощники (Google Assistant, Siri или Alexa) для контроля отопления.
  • Настройка температурного режима для каждой комнаты отдельно.
  • Интеллектуальные радиаторные клапаны, которые адаптируются под окружающую среду.
  • Функция автоматической адаптации, которая учитывает теплоизоляцию дома.
  • Функция котнроля открытого окна, отопление автоматически снижается, если окно открыто.
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