Netatmo Energy для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.5.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Legrand - Netatmo - Bticino
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|34.38 Мб
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Netatmo Smart Heating – приложение, которое позволяет управлять отоплением в доме. С его помощью можно контролировать температуру через смартфон, планшет или компьютер и оптимизировать потребление энергии. Чтобы использовать возможности программы нужно иметь стартовый комплект Netatmo Smart Thermostat или Netatmo Smart Valve.
Возможности Netatmo Smart Heating обеспечивают регулировку температуру в разных помещениях и установку графиков работы системы отопления через голосовые команды. Интеллектуальная система управления адаптируется к изменяющимся условиям окружающей среды, например, температуре воздуха на улице или солнечному освещению.
Список основных возможностей Netatmo Smart Heating:
- Управление температурой удаленно с любого устройства (смартфон, планшет, компьютер).
- Голосовые помощники (Google Assistant, Siri или Alexa) для контроля отопления.
- Настройка температурного режима для каждой комнаты отдельно.
- Интеллектуальные радиаторные клапаны, которые адаптируются под окружающую среду.
- Функция автоматической адаптации, которая учитывает теплоизоляцию дома.
- Функция котнроля открытого окна, отопление автоматически снижается, если окно открыто.
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Admin
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