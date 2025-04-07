Netatmo Smart Heating – приложение, которое позволяет управлять отоплением в доме. С его помощью можно контролировать температуру через смартфон, планшет или компьютер и оптимизировать потребление энергии. Чтобы использовать возможности программы нужно иметь стартовый комплект Netatmo Smart Thermostat или Netatmo Smart Valve.

Возможности Netatmo Smart Heating обеспечивают регулировку температуру в разных помещениях и установку графиков работы системы отопления через голосовые команды. Интеллектуальная система управления адаптируется к изменяющимся условиям окружающей среды, например, температуре воздуха на улице или солнечному освещению.

Список основных возможностей Netatmo Smart Heating: