Fitness for Kids — приложение для тренировок детей в дамашних условиях без дополнительного спортивного инвентаря. Помогает поддержать и укрепить физическое и психоэмоциональное здоровье ребёнка с помощью простых и безопасных упражнений, адаптированных для детей от 3 лет и старше. Занятия разработаны на методиках, проверенных специалистами с многолетним опытом в сфере детского фитнеса и здоровья.

В Fitness for Kids есть разные типы тренировок: базовая зарядка, упражнения с собственным весом, элементы начальной гимнастики и йоги. Тренировки разработаны так, чтобы дети могли заниматься самостоятельно. Упражнения способствуют формированию правильной осанки, улучшению координации, укреплению опорно-двигательного аппарата и общего тонуса.

Основные возможности Fitness for Kids: