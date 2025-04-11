Fitness for Kids для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.76 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Posture Correction Professionals - AppsGO
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|44.34 Мб
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Fitness for Kids — приложение для тренировок детей в дамашних условиях без дополнительного спортивного инвентаря. Помогает поддержать и укрепить физическое и психоэмоциональное здоровье ребёнка с помощью простых и безопасных упражнений, адаптированных для детей от 3 лет и старше. Занятия разработаны на методиках, проверенных специалистами с многолетним опытом в сфере детского фитнеса и здоровья.
В Fitness for Kids есть разные типы тренировок: базовая зарядка, упражнения с собственным весом, элементы начальной гимнастики и йоги. Тренировки разработаны так, чтобы дети могли заниматься самостоятельно. Упражнения способствуют формированию правильной осанки, улучшению координации, укреплению опорно-двигательного аппарата и общего тонуса.
Основные возможности Fitness for Kids:
- Комплексы упражнений для детей от 3 лет и старше.
- Разделы с базовой зарядкой, гимнастикой и йогой для детей.
- Не требует дополнительного спортивного интентаря.
- Возможность заниматься самостоятельно или с родителями.
- Встроенный голосовой помощник и подробные инструкция.
- Упражнения помогают развивать гибкость, силу и выносливость.
- Тренировки для коррекции осанки и укрепления мышц спины.
- Безопасные методики, проверенные детскими тренерами.
- Регулярные обновления и дополнения в тренировочные модули.
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Admin
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