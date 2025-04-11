Fitness for Kids для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.76 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:44.34 Мб
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Fitness for Kids — приложение для тренировок детей в дамашних условиях без дополнительного спортивного инвентаря. Помогает поддержать и укрепить физическое и психоэмоциональное здоровье ребёнка с помощью простых и безопасных упражнений, адаптированных для детей от 3 лет и старше. Занятия разработаны на методиках, проверенных специалистами с многолетним опытом в сфере детского фитнеса и здоровья.

В Fitness for Kids есть разные типы тренировок: базовая зарядка, упражнения с собственным весом, элементы начальной гимнастики и йоги. Тренировки разработаны так, чтобы дети могли заниматься самостоятельно. Упражнения способствуют формированию правильной осанки, улучшению координации, укреплению опорно-двигательного аппарата и общего тонуса.

Основные возможности Fitness for Kids:

  • Комплексы упражнений для детей от 3 лет и старше.
  • Разделы с базовой зарядкой, гимнастикой и йогой для детей.
  • Не требует дополнительного спортивного интентаря.
  • Возможность заниматься самостоятельно или с родителями.
  • Встроенный голосовой помощник и подробные инструкция.
  • Упражнения помогают развивать гибкость, силу и выносливость.
  • Тренировки для коррекции осанки и укрепления мышц спины.
  • Безопасные методики, проверенные детскими тренерами.
  • Регулярные обновления и дополнения в тренировочные модули.
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