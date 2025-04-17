AP Mobile для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.1 PROD | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|The Associated Press
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|27.45 Мб
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AP News — приложение, которое дает доступ к новостям от Ассошиэйтед Пресс и еще 1200 проверенных источников, включая международные и региональные издания, в режиме реального времени. Помогает быстро получать достоверную информацию о событиях в мире, стране или конкретном регионе.
Программа собирает актуальные новости и структурирует их по темам, что дает возможность легко ориентироваться в информационном потоке. Пользователи могут читать краткие новостные сводки или расширенные статьи, просматривать оригинальные фотографии и видеосюжеты. Push-уведомления автоматически сообщают о публикации последних новостей, без необходимости обновлять ленту вручную.
Список основных возможностей AP News:
- Доступ к новостям в реальном времени от Ассошиэйтед Пресс и более 1200 локальных и международных источников.
- Поддержка английского и испанского языков.
- Тематические разделы для быстрого доступа к новостям.
- Встроенные видео и фоторепортажи с места событий.
- Push-уведомления о срочных новостях.
- Информирование о спортивных событиях, включая рейтинги и опросы AP Top 25.
- Простая и понятная навигация по новостной ленте.
- Актуальные обновления 24/7 без привязки к геолокации пользователя.
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Admin
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