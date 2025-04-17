AP News — приложение, которое дает доступ к новостям от Ассошиэйтед Пресс и еще 1200 проверенных источников, включая международные и региональные издания, в режиме реального времени. Помогает быстро получать достоверную информацию о событиях в мире, стране или конкретном регионе.

Программа собирает актуальные новости и структурирует их по темам, что дает возможность легко ориентироваться в информационном потоке. Пользователи могут читать краткие новостные сводки или расширенные статьи, просматривать оригинальные фотографии и видеосюжеты. Push-уведомления автоматически сообщают о публикации последних новостей, без необходимости обновлять ленту вручную.

Список основных возможностей AP News: