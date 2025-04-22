Weather Radar для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.26.30 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|JonDev. Studio
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|18.33 Мб
|СКАЧАТЬ
Weather Radar — приложение, которое помогает узнать о погоде в любой точке мира в режиме реального времени, данные можно отслеживать на карте и через виджеты на главном экране устройства. Предоставляет данные о текущей погоде, прогнозе на ближайшие часы и дни, а также полную информацию о температуре, влажности, ветре, индексе качества воздуха, фазах Луны и других параметрах окружающей среды.
Поддерживает режим автономной работы и функционирует даже при временном отсутствии интернет-соединения. Пользователи могут настраивать внешний вид виджетов и выбирать, какие данные отображаются на главном экране.
Список основных возможностей Weather Radar:
- Метеорологические данные о погоде в любой точке мира в режиме реального времени.
- Данные о температуре, влажности, осадках, давлении, направлении и скорости ветра.
- Визуализация осадков, облачности, температуры и других параметров на карте.
- Детализированная сводка: точка росы, вероятность дождя, УФ-индекс, текущая видимость.
- Индекс качества воздуха (AQI) по текущему местоположению.
- Информация о фазах Луны, времени восхода и заката.
- Уведомления о резких изменениях погодных условий.
- Автоматическое сохранение данных о погоде для офлайн-доступа.
- Гибкая настройка виджетов по желанию пользователя.
Waze – навигатор, контент которого дополняют и обновляют сами пользователи. Приложение...
Мобильное Android-приложение, которое представляет собой удобное и дешёвое такси,...
Программа для планирования и оптимизации маршрутов с несколькими остановками. Позволяет...
Compass 22G — это мощное навигационное приложение, которое предоставляет точные GPS-данные и...
Мобильное приложение для Android, которое позволяет осуществлять просмотр судов в реальном...
Compass & Level - компас и уровень для Android. Простой в использовании компас. Уровень показывает отклонение от горизонтальной оси, наклон...
Отзывы о программе Weather Radar
Admin
Отзывов о программе Weather Radar 2.26.30 пока нет, можете добавить...