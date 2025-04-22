Weather Radar для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.26.30 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:18.33 Мб
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Weather Radar скриншот № 1
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Weather Radar скриншот № 4

Weather Radar — приложение, которое помогает узнать о погоде в любой точке мира в режиме реального времени, данные можно отслеживать на карте и через виджеты на главном экране устройства. Предоставляет данные о текущей погоде, прогнозе на ближайшие часы и дни, а также полную информацию о температуре, влажности, ветре, индексе качества воздуха, фазах Луны и других параметрах окружающей среды.

Поддерживает режим автономной работы и функционирует даже при временном отсутствии интернет-соединения. Пользователи могут настраивать внешний вид виджетов и выбирать, какие данные отображаются на главном экране.

Список основных возможностей Weather Radar:

  • Метеорологические данные о погоде в любой точке мира в режиме реального времени.
  • Данные о температуре, влажности, осадках, давлении, направлении и скорости ветра.
  • Визуализация осадков, облачности, температуры и других параметров на карте.
  • Детализированная сводка: точка росы, вероятность дождя, УФ-индекс, текущая видимость.
  • Индекс качества воздуха (AQI) по текущему местоположению.
  • Информация о фазах Луны, времени восхода и заката.
  • Уведомления о резких изменениях погодных условий.
  • Автоматическое сохранение данных о погоде для офлайн-доступа.
  • Гибкая настройка виджетов по желанию пользователя.
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