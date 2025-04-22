Weather Radar — приложение, которое помогает узнать о погоде в любой точке мира в режиме реального времени, данные можно отслеживать на карте и через виджеты на главном экране устройства. Предоставляет данные о текущей погоде, прогнозе на ближайшие часы и дни, а также полную информацию о температуре, влажности, ветре, индексе качества воздуха, фазах Луны и других параметрах окружающей среды.

Поддерживает режим автономной работы и функционирует даже при временном отсутствии интернет-соединения. Пользователи могут настраивать внешний вид виджетов и выбирать, какие данные отображаются на главном экране.

Список основных возможностей Weather Radar: