Retouch для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.2.4.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:52.81 Мб
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Retouch – приложение для редактирования фотографий, помогает удалить нежелательные объекты с изображений: людей, надписи, стикеры, пятна или логотипы. Также содержит функции замены фона и клонирования объектов на изображении, что дает возможность быстро созавать креативные монтажи или стилизировать фотографий. Кроме того, пользователи могут вставлять вырезанные объекты из одного изображения в другое.

Дополнительно Retouch позволяет редактировать параметры изображения, применять фильтры, корректировать цвет, освещение и использовать базовые инструменты фоторедактора. Простой и понятный интерфейс делает приложение доступным даже для пользователей без опыта в редактировании изображений.

Список основных возможностей Retouch:

  • Удаление объектов с изображений: людей, надписей, логотипов и других элементов.
  • Вырезание объекта и вставка его на новый фон, доступный из галереи.
  • Перемещение вырезанных фрагментов между фотографиями, создание монтажей и коллажей.
  • Копирование и вставка одного и того же объекта или человека на снимке для дублирования.
  • Устранение прыщей, морщин, тёмных кругов и других несовершенств лица.
  • Кадрирование, изменение экспозиции, контраста, насыщенности и других параметров.
  • Улучшение визуального восприятия фотографии с помощью встроенных шаблонов оформления.
  • Регулировка световых и цветовых параметров под конкретные требования пользователя.
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