Retouch для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2.4.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|VIDEOSHOW Video Editor & Maker & AI Chat Generator
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|52.81 Мб
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Retouch – приложение для редактирования фотографий, помогает удалить нежелательные объекты с изображений: людей, надписи, стикеры, пятна или логотипы. Также содержит функции замены фона и клонирования объектов на изображении, что дает возможность быстро созавать креативные монтажи или стилизировать фотографий. Кроме того, пользователи могут вставлять вырезанные объекты из одного изображения в другое.
Дополнительно Retouch позволяет редактировать параметры изображения, применять фильтры, корректировать цвет, освещение и использовать базовые инструменты фоторедактора. Простой и понятный интерфейс делает приложение доступным даже для пользователей без опыта в редактировании изображений.
Список основных возможностей Retouch:
- Удаление объектов с изображений: людей, надписей, логотипов и других элементов.
- Вырезание объекта и вставка его на новый фон, доступный из галереи.
- Перемещение вырезанных фрагментов между фотографиями, создание монтажей и коллажей.
- Копирование и вставка одного и того же объекта или человека на снимке для дублирования.
- Устранение прыщей, морщин, тёмных кругов и других несовершенств лица.
- Кадрирование, изменение экспозиции, контраста, насыщенности и других параметров.
- Улучшение визуального восприятия фотографии с помощью встроенных шаблонов оформления.
- Регулировка световых и цветовых параметров под конкретные требования пользователя.
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Admin
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