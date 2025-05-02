Retouch – приложение для редактирования фотографий, помогает удалить нежелательные объекты с изображений: людей, надписи, стикеры, пятна или логотипы. Также содержит функции замены фона и клонирования объектов на изображении, что дает возможность быстро созавать креативные монтажи или стилизировать фотографий. Кроме того, пользователи могут вставлять вырезанные объекты из одного изображения в другое.

Дополнительно Retouch позволяет редактировать параметры изображения, применять фильтры, корректировать цвет, освещение и использовать базовые инструменты фоторедактора. Простой и понятный интерфейс делает приложение доступным даже для пользователей без опыта в редактировании изображений.

Список основных возможностей Retouch: