Versed для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):4 / 4 | Статистика
Размер:32.02 Мб
СКАЧАТЬ
Versed скриншот № 1
Versed скриншот № 2
Versed скриншот № 3

Versed — музыкальный плеер для воспроизведения локальных аудиофайлов. Программа предназначена для пользователей, которые предпочитають хранить и слушать музыку в автономном режиме, без подключения к Интернету. Приложение предлагает простой и понятный интерфейс без лишних визуальных и функциональных перегрузок.

Пользователи могут быстро импортировать свою коллекцию, указав нужные папки в настройках, сортировать треки по жанрам и слушать аудиофайлы стабильно и без лишних сложностей.

Список основных возможностей Versed:

  • Воспроизведение музыки из локальной библиотеки ьез подкдючения к Интернету.
  • Минималистичный интерфейс с акцентом на удобство прослушивания.
  • Импорт музыкальных файлов через выбор каталогов в настройках.
  • Упрощённое взаимодействие с библиотекой без отвлекающих элементов.
  • Подходит для устройств с ограниченными ресурсами.
ТОП-сегодня раздела "Плееры"
 

скачать VLC Media Player (VideoLAN)VLC Media Player (VideoLAN) 3.0.21

VLC Media Player (VideoLAN) - отличный плеер, для которого не составит особого труда воспроизвести...

скачать iTunesiTunes 12.13.7.1

Универсальный проигрыватель в стиле "all inclusive" разработанный компанией Apple, благодаря...

скачать KMPlayerKMPlayer 4.2.3.21 / 2025.1.21.12

KMPlayer - мощный медиаплеер, поддерживающий всевозможные форматы аудио и видео файлов, а...

скачать AIMPAIMP 5.40.2675

AIMP Classic - настоящий аудио комбайн, позволяющий прослушивать аудио, перекодировать музыку,...

скачать WinampWinamp 5.9.2 build 10042

Winamp - популярный проигрыватель всех современных форматов аудио и видео файлов. Также...

скачать PotPlayerPotPlayer 250313

Daum PotPlayer - усовершенствованный аналог популярного мультимедийного проигрывателя KMPlayer,...

Отзывы о программе Versed

Admin

Отзывов о программе Versed 1.0.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв