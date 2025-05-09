Versed — музыкальный плеер для воспроизведения локальных аудиофайлов. Программа предназначена для пользователей, которые предпочитають хранить и слушать музыку в автономном режиме, без подключения к Интернету. Приложение предлагает простой и понятный интерфейс без лишних визуальных и функциональных перегрузок.

Пользователи могут быстро импортировать свою коллекцию, указав нужные папки в настройках, сортировать треки по жанрам и слушать аудиофайлы стабильно и без лишних сложностей.

Список основных возможностей Versed: