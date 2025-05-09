Versed для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Axel Kennedal
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|32.02 Мб
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Versed — музыкальный плеер для воспроизведения локальных аудиофайлов. Программа предназначена для пользователей, которые предпочитають хранить и слушать музыку в автономном режиме, без подключения к Интернету. Приложение предлагает простой и понятный интерфейс без лишних визуальных и функциональных перегрузок.
Пользователи могут быстро импортировать свою коллекцию, указав нужные папки в настройках, сортировать треки по жанрам и слушать аудиофайлы стабильно и без лишних сложностей.
Список основных возможностей Versed:
- Воспроизведение музыки из локальной библиотеки ьез подкдючения к Интернету.
- Минималистичный интерфейс с акцентом на удобство прослушивания.
- Импорт музыкальных файлов через выбор каталогов в настройках.
- Упрощённое взаимодействие с библиотекой без отвлекающих элементов.
- Подходит для устройств с ограниченными ресурсами.
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