Time Travel: World Clocks для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Havabee
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2.63 Мб
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Time Travel: World Clocks — приложение для управления часовыми поясами для пользователей, которым важно отслеживать время в разных регионах мира. Является удобным инструментом для сравнения текущего времени между различными городами и странами, позволяет создавать собственные группы часовых поясов, настраивать отображение и учитывать сезонные переходы на летнее или зимнее время.
База программы содержит более 50 000 городов, работает без подключения к интернету и будет удобна во время перелётов, в поездках и в местах с ограниченным доступом к сети. Простой интерфейс дает возможность быстро находить нужную информацию, переименовывать часовые пояса, изменять их порядок и группировать по собственному усмотрению.
Основные возможности Time Travel: World Clocks:
- Показывает разницу между текущим временем в разных часовых поясах.
- Содержит более 50 000 городов по всему миру.
- Управление названиями часовых поясов для удобной идентификации.
- Возможность создавать пользовательские группы для быстрой навигации.
- Информирование о переходах на летнее/зимнее время.
- Роботает в онлайн-режиме без доступа к интернету.
- Поддерживает тёмный режим для комфортного использования.
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