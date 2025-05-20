Time Travel: World Clocks — приложение для управления часовыми поясами для пользователей, которым важно отслеживать время в разных регионах мира. Является удобным инструментом для сравнения текущего времени между различными городами и странами, позволяет создавать собственные группы часовых поясов, настраивать отображение и учитывать сезонные переходы на летнее или зимнее время.

База программы содержит более 50 000 городов, работает без подключения к интернету и будет удобна во время перелётов, в поездках и в местах с ограниченным доступом к сети. Простой интерфейс дает возможность быстро находить нужную информацию, переименовывать часовые пояса, изменять их порядок и группировать по собственному усмотрению.

Основные возможности Time Travel: World Clocks: