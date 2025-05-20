Time Travel: World Clocks для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2.63 Мб
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Time Travel: World Clocks — приложение для управления часовыми поясами для пользователей, которым важно отслеживать время в разных регионах мира. Является удобным инструментом для сравнения текущего времени между различными городами и странами, позволяет создавать собственные группы часовых поясов, настраивать отображение и учитывать сезонные переходы на летнее или зимнее время.

База программы содержит более 50 000 городов, работает без подключения к интернету и будет удобна во время перелётов, в поездках и в местах с ограниченным доступом к сети. Простой интерфейс дает возможность быстро находить нужную информацию, переименовывать часовые пояса, изменять их порядок и группировать по собственному усмотрению. 

Основные возможности Time Travel: World Clocks:

  • Показывает разницу между текущим временем в разных часовых поясах.
  • Содержит более 50 000 городов по всему миру.
  • Управление названиями часовых поясов для удобной идентификации.
  • Возможность создавать пользовательские группы для быстрой навигации.
  • Информирование о переходах на летнее/зимнее время.
  • Роботает в онлайн-режиме без доступа к интернету.
  • Поддерживает тёмный режим для комфортного использования.
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