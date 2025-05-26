Crochet row counter & patterns для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.52.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Crochet App - row counter, easy PDFs and patterns
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|53.92 Мб
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Crochet row counter & patterns — приложение для вязания крючком и спицами, с инструментами для подсчета рядов, хранения PDF-инструкций, управлением запасами пряжи и планированием вязальных проектов. Помогает создавать игрушки-амигуруми, одежду и аксессуары, подходит для начинающих и опытных вязальщиков. С помощью программы легко формировать и редактировать список покупок, следидить за наличием пряжи и инструментов.
Поддерживает загрузку PDF-файлов, например, из популярных магазинов и платформ, таких как Etsy и Ravelry, позволяет контролировать прогресс по каждому проекту, вести подсчет времени и рядов, сохранять завершенные работы и синхронизировать данные с облаком (для пользователей премиум-версии). Встроенные счетчики и таблицы размеров упрощают работу с разными типами пряжи, крючков и спиц.
Список основных возможностей Crochet row counter & patterns:
- Содержит пошаговіх инструкции для начинающих.
- Доступ к бесплатным схемам вязания и таблицам размеров.
- Загрузка и просмотр PDF-инструкций для вязания.
- Управление запасами пряжи и инструментов.
- Счетчик рядов и отслеживание времени, затраченного на проект.
- Встроенный рынок пряжи с подборками от популярных брендов.
- Хранение завершённых проектов и их истории.
- Ведение списка покупок для пряжи и инструментов
- База знаний по материалам и техническим аспектам вязания.
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