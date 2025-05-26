Crochet row counter & patterns — приложение для вязания крючком и спицами, с инструментами для подсчета рядов, хранения PDF-инструкций, управлением запасами пряжи и планированием вязальных проектов. Помогает создавать игрушки-амигуруми, одежду и аксессуары, подходит для начинающих и опытных вязальщиков. С помощью программы легко формировать и редактировать список покупок, следидить за наличием пряжи и инструментов.

Поддерживает загрузку PDF-файлов, например, из популярных магазинов и платформ, таких как Etsy и Ravelry, позволяет контролировать прогресс по каждому проекту, вести подсчет времени и рядов, сохранять завершенные работы и синхронизировать данные с облаком (для пользователей премиум-версии). Встроенные счетчики и таблицы размеров упрощают работу с разными типами пряжи, крючков и спиц.

Список основных возможностей Crochet row counter & patterns: