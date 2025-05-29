Couple Joy — приложение помогает поддерживать и укреплять отношения между партнёрами, которые хотят оставаться на связи в повседневной жизни или находятся на расстоянии. Предоставляет разнообразные инструменты для общения, совместного досуга и информирования о важных событий в жизни.

Программа обеспечивает эмоциональное взаимодействие: отображает текущее настроение партнёра, расстояние между пользователями, доступна функция общего календаря с учётом значимых дат, таких как юбилеи, дни рождения и запланированные встречи. Чтобы углубить отношения, в приложении есть ежедневные интерактивные вопросы, предусмотрена возможность вести совместный журнал и создавать хронологию отношений.

Основные возможности Couple Joy: