Couple Joy для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.20.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:56.98 Мб
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Couple Joy — приложение помогает поддерживать и укреплять отношения между партнёрами, которые хотят оставаться на связи в повседневной жизни или находятся на расстоянии. Предоставляет разнообразные инструменты для общения, совместного досуга и информирования о важных событий в жизни.

Программа обеспечивает эмоциональное взаимодействие: отображает текущее настроение партнёра, расстояние между пользователями, доступна функция общего календаря с учётом значимых дат, таких как юбилеи, дни рождения и запланированные встречи. Чтобы углубить отношения, в приложении есть ежедневные интерактивные вопросы, предусмотрена возможность вести совместный журнал и создавать хронологию отношений.

Основные возможности Couple Joy:

  • Поддержка связи с партнером в повседневной жизни.

  • Отображает текущее настроение партнёров и расстояние между ними.

  • Фиксирует количество дней, проведённых вместе.

  • Возможность совместного планирования важных событий.

  • Общий журнал для фотографий и воспоминаний.

  • Интерактивные опросы и игры обсуждения для улучшения взаимопонимания.

  • Уведомления о приближающихся датах, событиях и планах.

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