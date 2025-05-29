Couple Joy для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.20.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|HEARTBIT
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|56.98 Мб
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Couple Joy — приложение помогает поддерживать и укреплять отношения между партнёрами, которые хотят оставаться на связи в повседневной жизни или находятся на расстоянии. Предоставляет разнообразные инструменты для общения, совместного досуга и информирования о важных событий в жизни.
Программа обеспечивает эмоциональное взаимодействие: отображает текущее настроение партнёра, расстояние между пользователями, доступна функция общего календаря с учётом значимых дат, таких как юбилеи, дни рождения и запланированные встречи. Чтобы углубить отношения, в приложении есть ежедневные интерактивные вопросы, предусмотрена возможность вести совместный журнал и создавать хронологию отношений.
Основные возможности Couple Joy:
-
Поддержка связи с партнером в повседневной жизни.
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Отображает текущее настроение партнёров и расстояние между ними.
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Фиксирует количество дней, проведённых вместе.
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Возможность совместного планирования важных событий.
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Общий журнал для фотографий и воспоминаний.
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Интерактивные опросы и игры обсуждения для улучшения взаимопонимания.
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Уведомления о приближающихся датах, событиях и планах.
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Admin
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