Secret Video Downloader для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.9.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Потоковое видео
Загрузок (сегодня/всего):4 / 4 | Статистика
Размер:3.46 Мб
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Secret Video Downloader скриншот № 1

Secret Video Downloader — утилита для загрузки видеоконтента с онлайн-ресурсов для локального хранения. Приложение предлагает два варианта: с установкой и в портативной версии. Портативный вариант не требует инсталляции, его можно запускать с внешнего носителя или локального диска.

Процесс загрузки видео максимально прост: достаточно вставить ссылку на видео в соответствующее поле и нажать кнопку скачивания. Secret Video Downloader разработан на базе yt-dlp и поддеоживается большинством видеохостингов.

Основные возможности Secret Video Downloader:

  • Обеспечивает загрузку видео с большинства видеохостингов.

  • Работает по простой и понятной схеме загрузки видео по ссылке.

  • Не требует регистрации, дополнительных настроек или технических знаний.

  • При неободимости можно использовать портативную версию для работы.

  • Предлагает минималистичный интерфейс без избыточных элементов.

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