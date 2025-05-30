Secret Video Downloader для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.9.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Kilho Oh
|Категория:
|Потоковое видео
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|3.46 Мб
|СКАЧАТЬ
Secret Video Downloader — утилита для загрузки видеоконтента с онлайн-ресурсов для локального хранения. Приложение предлагает два варианта: с установкой и в портативной версии. Портативный вариант не требует инсталляции, его можно запускать с внешнего носителя или локального диска.
Процесс загрузки видео максимально прост: достаточно вставить ссылку на видео в соответствующее поле и нажать кнопку скачивания. Secret Video Downloader разработан на базе yt-dlp и поддеоживается большинством видеохостингов.
Основные возможности Secret Video Downloader:
-
Обеспечивает загрузку видео с большинства видеохостингов.
-
Работает по простой и понятной схеме загрузки видео по ссылке.
-
Не требует регистрации, дополнительных настроек или технических знаний.
-
При неободимости можно использовать портативную версию для работы.
-
Предлагает минималистичный интерфейс без избыточных элементов.
OBS Студия - приложение для стримов на Twitch, Youtube, а также записи игр, видео с экрана, веб-камер,...
ACE Stream - мультимедийная платформа на основе технологии P2P, которая позволяет в режиме...
ProgDVB - бесплатное приложение, предоставляющее пользователю доступ к огромному количеству...
Домашний медиа-сервер (UPnP) - программа, предоставляющая медиа-ресурсы (фотографии, аудио и...
Приложение, которое позволяет улучшить качество видео во время видеозвонков и в...
SopCast - популярная бесплатная программа для просмотра онлайн видеотрансляций (фильмы,...
Отзывы о программе Secret Video Downloader
Admin
Отзывов о программе Secret Video Downloader 0.9.3 пока нет, можете добавить...