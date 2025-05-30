Secret Video Downloader — утилита для загрузки видеоконтента с онлайн-ресурсов для локального хранения. Приложение предлагает два варианта: с установкой и в портативной версии. Портативный вариант не требует инсталляции, его можно запускать с внешнего носителя или локального диска.

Процесс загрузки видео максимально прост: достаточно вставить ссылку на видео в соответствующее поле и нажать кнопку скачивания. Secret Video Downloader разработан на базе yt-dlp и поддеоживается большинством видеохостингов.

Основные возможности Secret Video Downloader: