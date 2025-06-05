Argente System Repair для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0.7 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Диагностика, тесты
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:1.74 Мб
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Argente System Repair — инструмент для диагностики и исправления системных ошибок в Windows, помогает поддерживать стабильную и производительную работу компьютера. Приложение сканирует различные компоненты системы, определяет наличие ошибок и дает возможность восстановить работоспособность ключевых элементов без вмешательства со стороны пользователя. Также утилита хранит статистику предыдущих диагностик и перечень найденных ранее проблем, что помогает отслеживать динамику состояния системы. Argente System Repair не требует специальных знаний, подходит для регулярного использования и может применяться в домашних и рабочих условия.

Программа предлагает три режима анализа: простой, рекомендованный и пользовательский. В простом режиме проводится базовая проверка переменных среды, файловой системы и компонентов WMI. В режиме «Рекомендуемый» исследуются также элементы Windows, установочные пакеты и системные службы, есть функция дефрагментации и восстановления системного диска. Пользовательский режим позволяет самостоятельно выбрать области проверки и указать исключения.

Список основных возможностей Argente System Repair:

  • Выполняет диагностику системы и исправление системных ошибок.
  • Предлагает три режима сканирования: простой, рекомендованный, пользовательский.
  • Анализирует переменные среды, WMI, файловую систему и системные компоненты.
  • Проводит восстановление и дефрагментацию системного диска.
  • Дает озможность самомтоятельно выбирать области проверки и задавать исключения.
  • Хранит результаты предыдущих сканирований для анализа динамики состояния системы.
  • Удобен для регулярного использования в домашних и офисных условиях.
  • Не требует подключения к интернету для выполнения основных операций.
  • Работа без предварительной настройки или дополнительного ПО.
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