Argente System Repair — инструмент для диагностики и исправления системных ошибок в Windows, помогает поддерживать стабильную и производительную работу компьютера. Приложение сканирует различные компоненты системы, определяет наличие ошибок и дает возможность восстановить работоспособность ключевых элементов без вмешательства со стороны пользователя. Также утилита хранит статистику предыдущих диагностик и перечень найденных ранее проблем, что помогает отслеживать динамику состояния системы. Argente System Repair не требует специальных знаний, подходит для регулярного использования и может применяться в домашних и рабочих условия.

Программа предлагает три режима анализа: простой, рекомендованный и пользовательский. В простом режиме проводится базовая проверка переменных среды, файловой системы и компонентов WMI. В режиме «Рекомендуемый» исследуются также элементы Windows, установочные пакеты и системные службы, есть функция дефрагментации и восстановления системного диска. Пользовательский режим позволяет самостоятельно выбрать области проверки и указать исключения.

Список основных возможностей Argente System Repair: