Shopping List — простое приложение для управления списками покупок. Помогает организовать различные виды покупок: продукты, бытовые товары, канцелярия и другие повседневные нужды. Позволяет создавать неограниченное количество списков, каждый из которых можно настроить под конкретный магазин.

Создавать новые списки очень просто, достаточно нажать на значок добавления и ввести название, а в текстовом поле начать вводить название покупки. Введенные элементы можно отмечать, как выполненные или очищать от них список при необходимости. Программа не содержит избыточных функций, кроме эмодзи в названиях и содержимом списков, что может быть полезным для визуальной идентификации или простоты чтения.

Список основных возможностей Shopping List: