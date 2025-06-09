Shopping List для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.05 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:9.86 Мб
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Shopping List скриншот № 4

Shopping List — простое приложение для управления списками покупок. Помогает организовать различные виды покупок: продукты, бытовые товары, канцелярия и другие повседневные нужды. Позволяет создавать неограниченное количество списков, каждый из которых можно настроить под конкретный магазин.

Создавать новые списки очень просто, достаточно нажать на значок добавления и ввести название, а в текстовом поле начать вводить название покупки. Введенные элементы можно отмечать, как выполненные или очищать от них список при необходимости. Программа не содержит избыточных функций, кроме эмодзи в названиях и содержимом списков, что может быть полезным для визуальной идентификации или простоты чтения. 

Список основных возможностей Shopping List:

  • Дает возможность создавать неограниченное количество списков для разных магазинов.
  • Позволяет управлять списками: название, добавление, редактирование, отметки о выполнении и очистка.
  • Поддержкивает эмодзи через стандартную клавиатуру устройства.
  • Подходит для список продуктов, для бытовых нужд, канцелярии и других категорий.
  • Предлагает простой интерфейс без лишних визуальных элементов.
  • Работает в офлайн-режиме без подключения к интернету.
  • Минимальные системные требования и адаптация под большинство устройств.

 

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