Shopping List для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.05 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Opulogic Inc
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|9.86 Мб
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Shopping List — простое приложение для управления списками покупок. Помогает организовать различные виды покупок: продукты, бытовые товары, канцелярия и другие повседневные нужды. Позволяет создавать неограниченное количество списков, каждый из которых можно настроить под конкретный магазин.
Создавать новые списки очень просто, достаточно нажать на значок добавления и ввести название, а в текстовом поле начать вводить название покупки. Введенные элементы можно отмечать, как выполненные или очищать от них список при необходимости. Программа не содержит избыточных функций, кроме эмодзи в названиях и содержимом списков, что может быть полезным для визуальной идентификации или простоты чтения.
Список основных возможностей Shopping List:
- Дает возможность создавать неограниченное количество списков для разных магазинов.
- Позволяет управлять списками: название, добавление, редактирование, отметки о выполнении и очистка.
- Поддержкивает эмодзи через стандартную клавиатуру устройства.
- Подходит для список продуктов, для бытовых нужд, канцелярии и других категорий.
- Предлагает простой интерфейс без лишних визуальных элементов.
- Работает в офлайн-режиме без подключения к интернету.
- Минимальные системные требования и адаптация под большинство устройств.
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