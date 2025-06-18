TON для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:75.05 Мб
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TON — приложение для редактирования видео и фото с широким выбором фильтров и визуальных эффектов. Предлагает базовые и расширенные инструменты обработки, дает возможность улучшать качество контента, корректировать изображение и использовать готовые стили оформления. Обеспечивает быструю и удобную постобработку с адаптацией для публикации в социальных сетях.

Содержит функции обрезки, управления пропорциями, цветокоррекции, наложения фильтров, ретушь, настройки яркости и контрастности. Библиотека приложения содержит большое количество пресетов и эффектов, такие как винтажные стили, фильтры с эффектами свечения, размытия и текстур.

Список основных возможностей TON:

  • Помогает редактировать фотографий: обрезка, изменения размера и цветокоррекция.
  • Предоставляет инструменты обработки видео: обрезка, цветокоррекция, осветление, ретуширование.
  • Предлагает набор фотофильтров: винтажные, с эффектами свечения, блёсток, размытия, ретуши и других.
  • Содержит видеопресеты для стилизации под ретро, добавления отражений, разделения и других эффектов.
  • Быстро обрабатывает файлы и сохраняет в выбранном качестве в медиагалерею.
  • Поддерживает популярные форматы и соотношения сторон для публикаций в соцсетях.
  • Предлагает интуитивно понятный интерфейс и удобное управление.
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