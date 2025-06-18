TON для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Mobile Presets & Filters
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|75.05 Мб
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TON — приложение для редактирования видео и фото с широким выбором фильтров и визуальных эффектов. Предлагает базовые и расширенные инструменты обработки, дает возможность улучшать качество контента, корректировать изображение и использовать готовые стили оформления. Обеспечивает быструю и удобную постобработку с адаптацией для публикации в социальных сетях.
Содержит функции обрезки, управления пропорциями, цветокоррекции, наложения фильтров, ретушь, настройки яркости и контрастности. Библиотека приложения содержит большое количество пресетов и эффектов, такие как винтажные стили, фильтры с эффектами свечения, размытия и текстур.
Список основных возможностей TON:
- Помогает редактировать фотографий: обрезка, изменения размера и цветокоррекция.
- Предоставляет инструменты обработки видео: обрезка, цветокоррекция, осветление, ретуширование.
- Предлагает набор фотофильтров: винтажные, с эффектами свечения, блёсток, размытия, ретуши и других.
- Содержит видеопресеты для стилизации под ретро, добавления отражений, разделения и других эффектов.
- Быстро обрабатывает файлы и сохраняет в выбранном качестве в медиагалерею.
- Поддерживает популярные форматы и соотношения сторон для публикаций в соцсетях.
- Предлагает интуитивно понятный интерфейс и удобное управление.
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