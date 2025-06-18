TON — приложение для редактирования видео и фото с широким выбором фильтров и визуальных эффектов. Предлагает базовые и расширенные инструменты обработки, дает возможность улучшать качество контента, корректировать изображение и использовать готовые стили оформления. Обеспечивает быструю и удобную постобработку с адаптацией для публикации в социальных сетях.

Содержит функции обрезки, управления пропорциями, цветокоррекции, наложения фильтров, ретушь, настройки яркости и контрастности. Библиотека приложения содержит большое количество пресетов и эффектов, такие как винтажные стили, фильтры с эффектами свечения, размытия и текстур.

Список основных возможностей TON: