GrowIt: Vegetable Garden Care для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:31.59 Мб
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GrowIt — приложение для начинающих и опытных садоводов, которые занимаются выращиванием овощей, фруктов и зелени. Содержит подробные инструкции по уходу за садом и огородом, в зависимости от климатических условий и сезона. С помощью рекомендаций пользователь сможет подготовить почву, подобрать правильные удобрения, выбрать правильное освещение и график полива.

Кроме инструкций по уходу приложение также подскажет какие выбрать культуры, подходящие для конкретных условий пользователя, как распознавать болезни растений по внешним признакам и какие выбрать способы борьбы с вредителями, грибками и другими проблемами. Все данные о посадках регистрируются в цифровом журнале, что упрощает контроль за ростом и уходом за растениями.

Список основных возможностей GrowIt:

  • Содержит подробные инструкции по посадке фруктов, овощей и зелени с учётом региона и сезона.
  • Предлагает советы по подготовке почвы, подбору удобрений и уровню освещённости.
  • Позволяет распознать распространённых вредителей и болезни и дает рекомендации по лечению.
  • Рекомендует культуры, которые подходят для конкретного климата и региона.
  • Помогает определить оптимальное время посева и ухода за культурами.
  • Предлагает методы выращивания в помещении, включая гидропонику и повторное выращивание.
  • Помогает оптимально распределить культуры огорода в ограниченном пространстве.
  • Фиксирует данные о посадках и уходу в цифровом журнале.
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