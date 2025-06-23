GrowIt: Vegetable Garden Care для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Glority Global Group Ltd.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|31.59 Мб
|СКАЧАТЬ
GrowIt — приложение для начинающих и опытных садоводов, которые занимаются выращиванием овощей, фруктов и зелени. Содержит подробные инструкции по уходу за садом и огородом, в зависимости от климатических условий и сезона. С помощью рекомендаций пользователь сможет подготовить почву, подобрать правильные удобрения, выбрать правильное освещение и график полива.
Кроме инструкций по уходу приложение также подскажет какие выбрать культуры, подходящие для конкретных условий пользователя, как распознавать болезни растений по внешним признакам и какие выбрать способы борьбы с вредителями, грибками и другими проблемами. Все данные о посадках регистрируются в цифровом журнале, что упрощает контроль за ростом и уходом за растениями.
Список основных возможностей GrowIt:
- Содержит подробные инструкции по посадке фруктов, овощей и зелени с учётом региона и сезона.
- Предлагает советы по подготовке почвы, подбору удобрений и уровню освещённости.
- Позволяет распознать распространённых вредителей и болезни и дает рекомендации по лечению.
- Рекомендует культуры, которые подходят для конкретного климата и региона.
- Помогает определить оптимальное время посева и ухода за культурами.
- Предлагает методы выращивания в помещении, включая гидропонику и повторное выращивание.
- Помогает оптимально распределить культуры огорода в ограниченном пространстве.
- Фиксирует данные о посадках и уходу в цифровом журнале.
ReelShort - Stream Drama & TV 2.8.00
Приложение для просмотра вертикальных мини-сериалов, каждый эпизод длится около минуты....
Полезное Android-приложение для любителей рыбалки. Позволяет с легкостью планировать...
Air Navigation Pro 8.3.351.401160835
Приложение для авиаторов со всего мира. Позволяет планировать и составлять навигацию с...
Мастер Шкаф - полезное приложение для начинающих мебельных мастеров и домашних умельцев,...
Бесплатная раскраска для мобильных Android-устройств, в которой Вам необходимо раскрашивать...
Удобное в использовании приложение для доступа к огромному каталогу всевозможных...
Отзывы о программе GrowIt: Vegetable Garden Care
Admin
Отзывов о программе GrowIt: Vegetable Garden Care 1.2.0 пока нет, можете добавить...