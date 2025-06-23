GrowIt — приложение для начинающих и опытных садоводов, которые занимаются выращиванием овощей, фруктов и зелени. Содержит подробные инструкции по уходу за садом и огородом, в зависимости от климатических условий и сезона. С помощью рекомендаций пользователь сможет подготовить почву, подобрать правильные удобрения, выбрать правильное освещение и график полива.

Кроме инструкций по уходу приложение также подскажет какие выбрать культуры, подходящие для конкретных условий пользователя, как распознавать болезни растений по внешним признакам и какие выбрать способы борьбы с вредителями, грибками и другими проблемами. Все данные о посадках регистрируются в цифровом журнале, что упрощает контроль за ростом и уходом за растениями.

Список основных возможностей GrowIt: