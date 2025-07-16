Mi & Ju — приложение для учета важных событий в отношениях, помогает создавать персонализированные хроники совместных моментов. Дает возможность отслеживать ключевые даты, добавлять собственные события, сохранять фотографии и настраивать напоминания о памятных днях.

Пользователь может управлять несколькими отношениями, добавлять различные типы связей — от романтических до дружеских или семейных. при необходимости можно самостоятельно создавать новые события и добавлять к ним фотографии и комментарии. Через встроенную систему уведомлений, приложение заранее напомнит о приближающихся датах, чтобы пользователь не упустил ни одной важной годовщины.

Список основных возможностей Mi & Ju: