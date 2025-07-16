Mi & Ju - Couples App Tracker для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.9.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:40.63 Мб
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Mi & Ju — приложение для учета важных событий в отношениях, помогает создавать персонализированные хроники совместных моментов. Дает возможность отслеживать ключевые даты, добавлять собственные события, сохранять фотографии и настраивать напоминания о памятных днях.

Пользователь может управлять несколькими отношениями, добавлять различные типы связей — от романтических до дружеских или семейных. при необходимости можно самостоятельно создавать новые события и добавлять к ним фотографии и комментарии. Через встроенную систему уведомлений, приложение заранее напомнит о приближающихся датах, чтобы пользователь не упустил ни одной важной годовщины.

Список основных возможностей Mi & Ju:

  • Помогает помнить о значимых дат в отношениях.
  • Дает возможность добавлять пользовательские события с произвольными названиями.
  • Позволяет добавлять личные фотографии и комментарии к каждому событию.
  • Заранее напоминает о приближении памятных дат.
  • Предлагает управление несколькими отношениями одновременно.
  • Поддерживает биометрическую защиту данных (отпечаток пальца, распознавание лица).
  • Ведет хронологию событий с возможностью добавления тегов и медиафайлов.
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