Mi & Ju - Couples App Tracker для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.9.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|been together UG (haftungsbeschränkt)
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|40.63 Мб
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Mi & Ju — приложение для учета важных событий в отношениях, помогает создавать персонализированные хроники совместных моментов. Дает возможность отслеживать ключевые даты, добавлять собственные события, сохранять фотографии и настраивать напоминания о памятных днях.
Пользователь может управлять несколькими отношениями, добавлять различные типы связей — от романтических до дружеских или семейных. при необходимости можно самостоятельно создавать новые события и добавлять к ним фотографии и комментарии. Через встроенную систему уведомлений, приложение заранее напомнит о приближающихся датах, чтобы пользователь не упустил ни одной важной годовщины.
Список основных возможностей Mi & Ju:
- Помогает помнить о значимых дат в отношениях.
- Дает возможность добавлять пользовательские события с произвольными названиями.
- Позволяет добавлять личные фотографии и комментарии к каждому событию.
- Заранее напоминает о приближении памятных дат.
- Предлагает управление несколькими отношениями одновременно.
- Поддерживает биометрическую защиту данных (отпечаток пальца, распознавание лица).
- Ведет хронологию событий с возможностью добавления тегов и медиафайлов.
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