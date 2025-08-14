SRecorder для Android

SRecorder — приложение для записи видео с экрана устройства в высоком качестве. Позволяет записывать игровой процесс, видеозвонки, потоковое видео и действия на экране без водяных знаков и ограничений по времени. Пользователь самостоятельно выбирает параметры записи: разрешение, частоту кадров и битрейт, чтобы получить оптимальное качество записи.

Программа дает возможность создавать скриншоты, записывать прямые трансляции экрана на YouTube и другие сервисы, работающие по протоколу RTMP. При необходимости можно добавить собственные водяные знаки, добавить эффекты для изменения голоса, включать переднюю или заднюю камеру для записи реакции пользователя во время видеозахвата. Также предусмотрена функция рисования на экране в процессе записи и возможность автоматического запуска и завершения записи по расписанию.

Список основных возможностей SRecorder:

  • Записывает экран в высоком качестве до 2K, 60 кадров/с, с возможностью настройки параметров.
  • Не имеет ограничений по времени записываемого видео.
  • Предусмотрена возможность добавлять собственных водяные знаки, логотипы или текст в запись.
  • Позволяет записывать прямые трансляции на YouTube и другие RTMP-платформы.
  • Дает возможность записывать системный или внешний звук, а также добавлять голосовые эффекты.
  • Оснащен режимом с Facecam для одновременной записи экрана и видео с камеры.
  • Встроенная функция записи по расписанию с автоматическим завершением.
  • Доступ к функциям через всплывающее окно или панель уведомлений.
