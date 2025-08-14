SRecorder — приложение для записи видео с экрана устройства в высоком качестве. Позволяет записывать игровой процесс, видеозвонки, потоковое видео и действия на экране без водяных знаков и ограничений по времени. Пользователь самостоятельно выбирает параметры записи: разрешение, частоту кадров и битрейт, чтобы получить оптимальное качество записи.

Программа дает возможность создавать скриншоты, записывать прямые трансляции экрана на YouTube и другие сервисы, работающие по протоколу RTMP. При необходимости можно добавить собственные водяные знаки, добавить эффекты для изменения голоса, включать переднюю или заднюю камеру для записи реакции пользователя во время видеозахвата. Также предусмотрена функция рисования на экране в процессе записи и возможность автоматического запуска и завершения записи по расписанию.

Список основных возможностей SRecorder: