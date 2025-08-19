Keet — приложение для общения в текстовых и видеочатах с акцентом на конфиденциальность и высокое качество связи. Использует одноранговые соединения (peer-to-peer), благодаря чему обмен данными происходит напрямую между участниками без центральных серверов, что исключает вмешательство третьих лиц, повышает скорость работы и обеспечивает надежную защиту личной информации.

Видеозвонки в Keet отличаются стабильностью и высоким качеством изображения за счет прямого соединения между устройствами пользователей. Технология сквозного шифрования делает невозможным перехват или подслушивание переговоров. Кроме того, программа поддерживает передачу файлов любых размеров, файлы сразу становятся доступными получателю, минуя долгую загрузку на сервер.

Интегрирован с системой микроплатежей на основе Bitcoin Lightning и USDt, что дает возможности для реализации платных функций при сохранении полного контроля над своими средствами и личными данными. Приложение построено на платформе Holepunch, что обеспечивает масштабирование решений без дополнительных затрат и обеспечивает прозрачность взаимодействия между пользователями.

Список основных возможностей приложения Keet: