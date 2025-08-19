Keet для Windows

Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:IRC, ICQ, Messenger
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:83.3 Мб
Keet — децентрализованное приложение для обмена сообщениями и звонками на базе технологии одноранговых соединений, обеспечивает безопасность переписки, сохранение конфиденциальности и независимость от центральных серверов. В Keet реализована возможность передачи файлов любых размеров без ограничений, благодаря сквозному шифрованию данные не могут быть перехвачены или использованы третьими лицами, что обеспечивает высокий уровень доверия к сервису.

Преимуществом мессенджера является высокое качество видеосвязи, которое устанавливается напрямую между участниками без посредников, передача файлов реализована по принципу peer-to-peer, поэтому получатели могут загружать материалы напрямую из источника, независимо от их объема.

Также в программу интегрированы платежные решения на базе Lightning Network (Bitcoin) и стейблкоина USDT, что позволяет осуществлять быстрые и безопасные транзакции непосредственно в приложении. Работа построена на протоколе Holepunch от компаний Bitfinex, Tether и Hypercore через криптографические ключи без необходимости передачи данных через серверы. Это делает архитектуру более устойчивой и надежной, а также открывает путь к созданию новых децентрализованных приложений в будущем.

Основные возможности приложения Keet:

  • Предлагает защищенные текстовые чаты с использованием сквозного шифрования.
  • Использует протокол Holepunch для прямых подключений по криптографическим ключам.
  • Обеспечивает стабильную работу соединений без потерь производительности.
  • Использует одноранговые аудио- и видеозвонки высокого качества без участия серверов.
  • Обеспечивает мгновенную передачу файлов любых объемов напрямую между пользователями.
  • Оснащено встроенной системой криптовалютных платежей (Bitcoin Lightning и USDT).
  • Обладает децентрализованной архитектурой, котрая обеспечивает контроль над личными данными.
  • Полность исключает посредников при взаимодействии пользователей.
