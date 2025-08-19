Keet — децентрализованное приложение для обмена сообщениями и звонками на базе технологии одноранговых соединений, обеспечивает безопасность переписки, сохранение конфиденциальности и независимость от центральных серверов. В Keet реализована возможность передачи файлов любых размеров без ограничений, благодаря сквозному шифрованию данные не могут быть перехвачены или использованы третьими лицами, что обеспечивает высокий уровень доверия к сервису.

Преимуществом мессенджера является высокое качество видеосвязи, которое устанавливается напрямую между участниками без посредников, передача файлов реализована по принципу peer-to-peer, поэтому получатели могут загружать материалы напрямую из источника, независимо от их объема.

Также в программу интегрированы платежные решения на базе Lightning Network (Bitcoin) и стейблкоина USDT, что позволяет осуществлять быстрые и безопасные транзакции непосредственно в приложении. Работа построена на протоколе Holepunch от компаний Bitfinex, Tether и Hypercore через криптографические ключи без необходимости передачи данных через серверы. Это делает архитектуру более устойчивой и надежной, а также открывает путь к созданию новых децентрализованных приложений в будущем.

Основные возможности приложения Keet: