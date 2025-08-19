Keet для Windows
Keet — децентрализованное приложение для обмена сообщениями и звонками на базе технологии одноранговых соединений, обеспечивает безопасность переписки, сохранение конфиденциальности и независимость от центральных серверов. В Keet реализована возможность передачи файлов любых размеров без ограничений, благодаря сквозному шифрованию данные не могут быть перехвачены или использованы третьими лицами, что обеспечивает высокий уровень доверия к сервису.
Преимуществом мессенджера является высокое качество видеосвязи, которое устанавливается напрямую между участниками без посредников, передача файлов реализована по принципу peer-to-peer, поэтому получатели могут загружать материалы напрямую из источника, независимо от их объема.
Также в программу интегрированы платежные решения на базе Lightning Network (Bitcoin) и стейблкоина USDT, что позволяет осуществлять быстрые и безопасные транзакции непосредственно в приложении. Работа построена на протоколе Holepunch от компаний Bitfinex, Tether и Hypercore через криптографические ключи без необходимости передачи данных через серверы. Это делает архитектуру более устойчивой и надежной, а также открывает путь к созданию новых децентрализованных приложений в будущем.
Основные возможности приложения Keet:
- Предлагает защищенные текстовые чаты с использованием сквозного шифрования.
- Использует протокол Holepunch для прямых подключений по криптографическим ключам.
- Обеспечивает стабильную работу соединений без потерь производительности.
- Использует одноранговые аудио- и видеозвонки высокого качества без участия серверов.
- Обеспечивает мгновенную передачу файлов любых объемов напрямую между пользователями.
- Оснащено встроенной системой криптовалютных платежей (Bitcoin Lightning и USDT).
- Обладает децентрализованной архитектурой, котрая обеспечивает контроль над личными данными.
- Полность исключает посредников при взаимодействии пользователей.
