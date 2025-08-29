Lemonlet Water Tracker для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.4.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:77.97 Мб
СКАЧАТЬ
Lemonlet Water Tracker скриншот № 1
Lemonlet Water Tracker скриншот № 2
Lemonlet Water Tracker скриншот № 3
Lemonlet Water Tracker скриншот № 4

Lemonlet Water Tracker — приложение, которое дает возможность контролировать ежедневный режим потребления воды. Помогает сформировать полезную привычку регулярного потреблять достаточно количество жидкости, с помощью напоминаний и инструментов для записи. Программа фиксирует объем выпитой воды, сохраняет историю и предоставляет наглядные отчеты в виде календаря и графиков.

Кроме контроля количества потребляемой воды, трекер позволяет корректировать режим в зависимости от личных целей и потребностей. Пользователи могут выбирать время, текст уведомлений и частоту напоминаний, что делает процесс более гибким и удобным для разных сценариев: работа, учеба или повседневная активность.

Основные возможности Lemonlet Water Tracker:

  • Отправляет напоминания о необходимости выпить воду с возможностью настройки времени и текста уведомлений.
  • Автоматически сохраняет информацию, гарантирует сохранность и точность данных.
  • Дает возможность корректировать привычки и составлять индивидуальный режим потребления жидкости.
  • Отслеживает статистику в виде календаря и графиков, помогает отслеживать динамику и формировать полезные привычки.
  • Предлагает интуитивно понятный интерфейс и мягкую цветовую схему, удобную для глаз.

 

ТОП-сегодня раздела "Здоровье"
 

скачать Huawei HealthHuawei Health 14.0.8.310

Мобильное Android-приложение от Huawei, помогающее отслеживать физическую активность на...

скачать Flo Женский Календарь МесячныхFlo Женский Календарь Месячных 6.3.2

Бесплатное приложение (менструальный дневник) для ОС Android, которое использует...

скачать ШагомерШагомер p8.7.3

Удобный счётчик шагов и калорий для Android. Позволяет отслеживать уровень активности и...

скачать EatFitEatFit 1.6.38

Ваш надежный спутник в мире здорового питания. Позволяет отслеживать калории, белки, жиры...

скачать Женский календарь месячныхЖенский календарь месячных 1.2.24

Удобное Android-приложение, которое сообщит вам заранее о следующих менструациях или сообщит...

скачать BreetheBreethe 5.8.3

Приложение для медитации, сна и расслабления, содержит музыку, звуки природы, управляемые...

Отзывы о программе Lemonlet Water Tracker

Admin

Отзывов о программе Lemonlet Water Tracker 5.4.5 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв