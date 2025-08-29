Lemonlet Water Tracker для Android
Lemonlet Water Tracker — приложение, которое дает возможность контролировать ежедневный режим потребления воды. Помогает сформировать полезную привычку регулярного потреблять достаточно количество жидкости, с помощью напоминаний и инструментов для записи. Программа фиксирует объем выпитой воды, сохраняет историю и предоставляет наглядные отчеты в виде календаря и графиков.
Кроме контроля количества потребляемой воды, трекер позволяет корректировать режим в зависимости от личных целей и потребностей. Пользователи могут выбирать время, текст уведомлений и частоту напоминаний, что делает процесс более гибким и удобным для разных сценариев: работа, учеба или повседневная активность.
Основные возможности Lemonlet Water Tracker:
- Отправляет напоминания о необходимости выпить воду с возможностью настройки времени и текста уведомлений.
- Автоматически сохраняет информацию, гарантирует сохранность и точность данных.
- Дает возможность корректировать привычки и составлять индивидуальный режим потребления жидкости.
- Отслеживает статистику в виде календаря и графиков, помогает отслеживать динамику и формировать полезные привычки.
- Предлагает интуитивно понятный интерфейс и мягкую цветовую схему, удобную для глаз.
