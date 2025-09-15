Simple Audio Sweeper — утилита с открытым исходным кодом, предназначена для генерации звуковых частот и анализа характеристик аудиосистемы. Дает возможность протестировать акустическое оборудование, оценить работу усилителей, динамиков и других компонентов. Наглядный интерфейсбудет удобен для специалистов и пользователей, которые занимаются самостоятельной настройкой аудиосистем.

Приложение не требует установки, в главном окне отображается график звукового спектра, который позволяет управлять процессом тестирования с помощью курсора мыши. Генерация частоты осуществляется удержанием левой кнопки мыши, а правый щелчок фиксирует выбранное значение. Для корректной работы нужно подключить и настроить микрофон и динамики. Результаты тестирования зависят от качества оборудования, поэтому для точного анализа рекомендуется использовать микрофоны с высокими характеристиками. Полученные данные можно сохранить в виде изображения или экспортировать в формат CSV для дальнейшей обработки.

Основные возможности Simple Audio Sweeper: