Simple Audio Sweeper для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0014.542 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Piotr Jochymek
|Категория:
|Диагностика, тесты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|29.13 Мб
Simple Audio Sweeper — утилита с открытым исходным кодом, предназначена для генерации звуковых частот и анализа характеристик аудиосистемы. Дает возможность протестировать акустическое оборудование, оценить работу усилителей, динамиков и других компонентов. Наглядный интерфейсбудет удобен для специалистов и пользователей, которые занимаются самостоятельной настройкой аудиосистем.
Приложение не требует установки, в главном окне отображается график звукового спектра, который позволяет управлять процессом тестирования с помощью курсора мыши. Генерация частоты осуществляется удержанием левой кнопки мыши, а правый щелчок фиксирует выбранное значение. Для корректной работы нужно подключить и настроить микрофон и динамики. Результаты тестирования зависят от качества оборудования, поэтому для точного анализа рекомендуется использовать микрофоны с высокими характеристиками. Полученные данные можно сохранить в виде изображения или экспортировать в формат CSV для дальнейшей обработки.
Основные возможности Simple Audio Sweeper:
- Позволяет быстро протестировать аудиооборудование и настроить акустические системы.
- Генерирует определенные звуковые частоты в заданном диапазоне.
- Дает возможность сохранять результаты в виде изображения или выгружать данные в CSV формате.
- Отображает график звукового спектра в режиме реального времени.
- Предоставляет удобное управление частотами с помощью курсора мыши.
- Отображает текущее значение частоты в интерфейсе.
