GNU Emacs для Windows
Версия: 30.2
|30.2 | Сообщить о новой версии
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Разработчик:
|Free Software Foundation, Inc.
|Категории:
|Редакторы - Редакторы кода
GNU Emacs – мощный редактор с открытым исходным кодом, который используется для работы с исходным кодом и различными текстовыми файлами и известен своей расширяемостью и гибкостью. Программа доступна для большинства современных операционных систем, включая Windows, GNU/Linux, macOS, BSD-системы и даже мобильные платформы.
Редактор отличается высокой степенью настраиваемости и возможностью подключения дополнительных модулей. Благодаря встроенной поддержке языка Emacs Lisp пользователь может изменять логику работы редактора, создавать новые функции и подключать готовые расширения, что делает его не просто редактором, а полноценной рабочей средой для разработки программного обеспечения и организации личных проектов.
Основные возможности GNU Emacs:
- Поддержка расширений и возможность модификации с помощью языка Emacs Lisp.
- Система управления пакетами для установки дополнительных модулей и расширений.
- Гибкая настройка интерфейса и рабочих режимов под индивидуальные потребности.
- Поддержка множества языков программирования и соответствующих режимов редактирования.
- Встроенные инструменты для работы с файлами и проектами.
- Планировщик задач и календарь для организации рабочего процесса.
- Почтовый клиент и средства работы с электронной корреспонденцией.
- Отладчик и вспомогательные инструменты для программирования.
- Высокая производительность при низком потреблении системных ресурсов.
