GNU Emacs – мощный редактор с открытым исходным кодом, который используется для работы с исходным кодом и различными текстовыми файлами и известен своей расширяемостью и гибкостью. Программа доступна для большинства современных операционных систем, включая Windows, GNU/Linux, macOS, BSD-системы и даже мобильные платформы.

Редактор отличается высокой степенью настраиваемости и возможностью подключения дополнительных модулей. Благодаря встроенной поддержке языка Emacs Lisp пользователь может изменять логику работы редактора, создавать новые функции и подключать готовые расширения, что делает его не просто редактором, а полноценной рабочей средой для разработки программного обеспечения и организации личных проектов.

Основные возможности GNU Emacs: