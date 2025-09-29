GNU Emacs для Windows

Лицензия: Бесплатная
Версия:30.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Редакторы - Редакторы кода
Размер:74.82 Мб
GNU Emacs скриншот № 1

GNU Emacs – мощный редактор с открытым исходным кодом, который используется для работы с исходным кодом и различными текстовыми файлами и известен своей расширяемостью и гибкостью. Программа доступна для большинства современных операционных систем, включая Windows, GNU/Linux, macOS, BSD-системы и даже мобильные платформы.

Редактор отличается высокой степенью настраиваемости и возможностью подключения дополнительных модулей. Благодаря встроенной поддержке языка Emacs Lisp пользователь может изменять логику работы редактора, создавать новые функции и подключать готовые расширения, что делает его не просто редактором, а полноценной рабочей средой для разработки программного обеспечения и организации личных проектов.

Основные возможности GNU Emacs:

  • Поддержка расширений и возможность модификации с помощью языка Emacs Lisp.
  • Система управления пакетами для установки дополнительных модулей и расширений.
  • Гибкая настройка интерфейса и рабочих режимов под индивидуальные потребности.
  • Поддержка множества языков программирования и соответствующих режимов редактирования.
  • Встроенные инструменты для работы с файлами и проектами.
  • Планировщик задач и календарь для организации рабочего процесса.
  • Почтовый клиент и средства работы с электронной корреспонденцией.
  • Отладчик и вспомогательные инструменты для программирования.
  • Высокая производительность при низком потреблении системных ресурсов.
