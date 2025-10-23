Cool Video Editor — приложение для создания и редактирования видеороликов, предлагает широкий набор инструментов, работает с видео любого формата, позволяет добавлять фильтры, эффекты, музыку, выполнять обрезку и склейку клипов, а также регулировать контраст, насыщенность, яркость и цветовой тон. Подходит для создания коротких роликов для социальных сетей и более масштабных видеопроектов.

Приложение поддерживает запись видео с использованием дополненной реальности, предоставляет режимы съемки, оптимизированные под различные задачи, а также улучшать внешний вид в реальном времени. Редактор не добавляет водяных знаков к видео и позволяет экспортировать готовые работы в HD-качестве. После редактирования ролик можно сохранить в галерею или мгновенно поделиться им в социальных соцсетях.

Основные возможности Cool Video Editor: