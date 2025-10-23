Cool Video Editor для Android
Cool Video Editor — приложение для создания и редактирования видеороликов, предлагает широкий набор инструментов, работает с видео любого формата, позволяет добавлять фильтры, эффекты, музыку, выполнять обрезку и склейку клипов, а также регулировать контраст, насыщенность, яркость и цветовой тон. Подходит для создания коротких роликов для социальных сетей и более масштабных видеопроектов.
Приложение поддерживает запись видео с использованием дополненной реальности, предоставляет режимы съемки, оптимизированные под различные задачи, а также улучшать внешний вид в реальном времени. Редактор не добавляет водяных знаков к видео и позволяет экспортировать готовые работы в HD-качестве. После редактирования ролик можно сохранить в галерею или мгновенно поделиться им в социальных соцсетях.
Основные возможности Cool Video Editor:
- Обеспечивает редактирование видео с применением эффектов и фильтров.
- Предлагает более 20 встроенных видеофильтров и поддерживает ночной режим.
- Предлагает функцию записи с эффектами дополненной реальности и более 200 профессиональных фильтров и эффектов.
- Записывает видео в HD 720p и 1080p без потери качества и без водяных знаков на готовых роликах.
- Дает возможность добавлять фоновую музыку и регулировать громкость звуковых дорожек.
- Дает возможность настраивать контраст, насыщенность, яркость, оттенок.
- Поддерживает эффекты FX: сбой, дрожание, мерцание и другие.
- Предоставляет инструменты обрезки, склейки и нарезки видеоклипов.
- Оснащен режимом "красоты" в реальном времени: сглаживание и коррекция тона кожи.
- Позволяет масштабировать изображения во время записи.
