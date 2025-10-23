Cool Video Editor для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:12.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:61.71 Мб
СКАЧАТЬ
Cool Video Editor скриншот № 1
Cool Video Editor скриншот № 2
Cool Video Editor скриншот № 3
Cool Video Editor скриншот № 4

Cool Video Editor — приложение для создания и редактирования видеороликов, предлагает широкий набор инструментов, работает с видео любого формата, позволяет добавлять фильтры, эффекты, музыку, выполнять обрезку и склейку клипов, а также регулировать контраст, насыщенность, яркость и цветовой тон. Подходит для создания коротких роликов для социальных сетей и более масштабных видеопроектов.

Приложение поддерживает запись видео с использованием дополненной реальности, предоставляет режимы съемки, оптимизированные под различные задачи, а также улучшать внешний вид в реальном времени. Редактор не добавляет водяных знаков к видео и позволяет экспортировать готовые работы в HD-качестве. После редактирования ролик можно сохранить в галерею или мгновенно поделиться им в социальных соцсетях.

Основные возможности Cool Video Editor:

  • Обеспечивает редактирование видео с применением эффектов и фильтров.
  • Предлагает более 20 встроенных видеофильтров и поддерживает ночной режим.
  • Предлагает функцию записи с эффектами дополненной реальности и более 200 профессиональных фильтров и эффектов.
  • Записывает видео в HD 720p и 1080p без потери качества и без водяных знаков на готовых роликах.
  • Дает возможность добавлять фоновую музыку и регулировать громкость звуковых дорожек.
  • Дает возможность настраивать контраст, насыщенность, яркость, оттенок.
  • Поддерживает эффекты FX: сбой, дрожание, мерцание и другие.
  • Предоставляет инструменты обрезки, склейки и нарезки видеоклипов.
  • Оснащен режимом "красоты" в реальном времени: сглаживание и коррекция тона кожи.
  • Позволяет масштабировать изображения во время записи.
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

скачать LIKE LiteLIKE Lite 4.1.1

Компактная версия популярной молодёжной социальной видео сети LIKE. Приложение предлагает...

скачать TikTok LiteTikTok Lite 38.5.2

Делитесь с миром яркими моментами из собственной жизни при помощи небольших...

скачать CaptionsCaptions 2.18.1

Инновационное приложение для автоматической генерации субтитров, редактирования видео и...

скачать TikTokTikTok 35.0.3

Самая крупная креативная платформа мира, с помощью которой можно легко создавать...

скачать MP3 Video ConverterMP3 Video Converter 2.6.11

Мощный и простой в эксплуатации аудио/видео конвертер для мобильных устройств на...

скачать WeVideoWeVideo 7.0.8

WeVideo - простой в использовании видеоредактор для Android, позволяющий объединять и резать видео, добавлять видеоэффекты, аудио, текст и изображения...

Отзывы о программе Cool Video Editor

Admin

Отзывов о программе Cool Video Editor 12.8 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв