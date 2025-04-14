Shopping List для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:8.24.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:60.85 Мб
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Shopping List скриншот № 1
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Shopping List — приложение для создания, редактирования и хранения списков покупок с возможностью совместного использования. С его помощью легко спланировать поход в магазин и обеспечить доступ к спискам с разных устройств, включая смартфоны и веб-браузеры, что делает её удобным инструментом, как для индивидуальных, так и совместных покупок с семье или друзьями.

Пользователи могут добавлять продукты вручную или голосом, указывать количество и цену товаров, а также видеть автоматически подсчитанную общую сумму. При необходимости  списки покупок можно распределить по категориям и синхронизировать для всех подключенных устройств в режиме реального времени.

Список основных возможностей Shopping List:

  • Быстрое создание и редактирование списков покупок.
  • Синхронизация данных между мобильным приложением и веб-версией.
  • Создание списков для личных или совместных покупок.
  • Голосовой ввод названия продуктов.
  • Сортировка товаров по категориям.
  • Ввод количества и цен товаров для расчета общей суммы.
  • Мгновенное обновление списка при редактировании другими участниками.
  • Поддержка всех Android-устройств и доступ через браузер.
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Отзывы о программе Shopping List

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