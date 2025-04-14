Shopping List — приложение для создания, редактирования и хранения списков покупок с возможностью совместного использования. С его помощью легко спланировать поход в магазин и обеспечить доступ к спискам с разных устройств, включая смартфоны и веб-браузеры, что делает её удобным инструментом, как для индивидуальных, так и совместных покупок с семье или друзьями.

Пользователи могут добавлять продукты вручную или голосом, указывать количество и цену товаров, а также видеть автоматически подсчитанную общую сумму. При необходимости списки покупок можно распределить по категориям и синхронизировать для всех подключенных устройств в режиме реального времени.

Список основных возможностей Shopping List: