Shopping List для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.24.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Listonic - Smart Grocery Shopping
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|60.85 Мб
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Shopping List — приложение для создания, редактирования и хранения списков покупок с возможностью совместного использования. С его помощью легко спланировать поход в магазин и обеспечить доступ к спискам с разных устройств, включая смартфоны и веб-браузеры, что делает её удобным инструментом, как для индивидуальных, так и совместных покупок с семье или друзьями.
Пользователи могут добавлять продукты вручную или голосом, указывать количество и цену товаров, а также видеть автоматически подсчитанную общую сумму. При необходимости списки покупок можно распределить по категориям и синхронизировать для всех подключенных устройств в режиме реального времени.
Список основных возможностей Shopping List:
- Быстрое создание и редактирование списков покупок.
- Синхронизация данных между мобильным приложением и веб-версией.
- Создание списков для личных или совместных покупок.
- Голосовой ввод названия продуктов.
- Сортировка товаров по категориям.
- Ввод количества и цен товаров для расчета общей суммы.
- Мгновенное обновление списка при редактировании другими участниками.
- Поддержка всех Android-устройств и доступ через браузер.
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Admin
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