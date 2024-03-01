Фонарик для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.35 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
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Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:4,18 Мб
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Фонарик - приложение, которое превращает ваш телефон в полноценный и удобный инструмент освещения. С его помощью ваше устройство становится не только фонариком, но и множеством других полезных функций, делая его незаменимым аксессуаром в повседневной жизни.

Основные возможности приложения Фонарик:

  • Яркий светодиодный фонарик: Превращает ваш телефон в мощный и яркий источник света, помогая освещать темные места в любое время суток.
  • Цветной экран: Позволяет настроить цвет и яркость экрана по вашему вкусу, что делает его удобным инструментом для различных ситуаций.
  • Фонарик стробоскопа: Поддерживает 9 различных режимов мигания, что делает его полезным инструментом как для вечеринок, так и для экстренных ситуаций.
  • Компас: Обеспечивает плавные движения и помогает ориентироваться в любых условиях.
  • Камера HD: Позволяет включать и выключать ночную камеру для быстрого фотографирования даже в условиях низкой освещенности.
  • Вспышка: Мигающий светодиодный фонарик с регулируемой частотой, который можно использовать в различных ситуациях.
  • Легкий доступ: Функциональный виджет помещается на главный экран, обеспечивая мгновенный доступ к фонарику одним касанием.

Фонарик - это не просто приложение, это многофункциональный инструмент, который обеспечивает свет и безопасность в любых условиях. От походов и ночных прогулок до экстренных ситуаций - с Фонариком вы всегда будете готовы к любым вызовам.

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