Фонарик для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.35 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Weather Radar
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4,18 Мб
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Фонарик - приложение, которое превращает ваш телефон в полноценный и удобный инструмент освещения. С его помощью ваше устройство становится не только фонариком, но и множеством других полезных функций, делая его незаменимым аксессуаром в повседневной жизни.
Основные возможности приложения Фонарик:
- Яркий светодиодный фонарик: Превращает ваш телефон в мощный и яркий источник света, помогая освещать темные места в любое время суток.
- Цветной экран: Позволяет настроить цвет и яркость экрана по вашему вкусу, что делает его удобным инструментом для различных ситуаций.
- Фонарик стробоскопа: Поддерживает 9 различных режимов мигания, что делает его полезным инструментом как для вечеринок, так и для экстренных ситуаций.
- Компас: Обеспечивает плавные движения и помогает ориентироваться в любых условиях.
- Камера HD: Позволяет включать и выключать ночную камеру для быстрого фотографирования даже в условиях низкой освещенности.
- Вспышка: Мигающий светодиодный фонарик с регулируемой частотой, который можно использовать в различных ситуациях.
- Легкий доступ: Функциональный виджет помещается на главный экран, обеспечивая мгновенный доступ к фонарику одним касанием.
Фонарик - это не просто приложение, это многофункциональный инструмент, который обеспечивает свет и безопасность в любых условиях. От походов и ночных прогулок до экстренных ситуаций - с Фонариком вы всегда будете готовы к любым вызовам.
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Admin
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