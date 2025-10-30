StoryLab для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.0.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:21.24 Мб
СКАЧАТЬ
StoryLab скриншот № 1
StoryLab скриншот № 2
StoryLab скриншот № 3
StoryLab скриншот № 4

StoryLab — удобный инструмент для создания визуального контента для Instagram, Facebook и WhatsApp, дает возможность разрабатывать привлекательные истории, публикации, статус-видео, обложки и логотипы, не требует профессиональных дизайнерских навыков. Программа объединяет функции редактора изображений, видеоредактора и конструктора коллажей, предоставляет гибкие настройки визуального оформления.

Редактор содержит широкий набор шаблонов, шрифтов, фонов и фильтров, что делает процесс создания контента максимально простым и наглядным. Пользователь может выбирать готовые шаблоны из библиотеки или начать с пустого холста, добавлять изображения и видео вручную. Приложение поддерживает настройку цвета, добавление текстов, стикеров, кистей и художественных эффектов, позволяет оформить каждую историю или публикацию в уникальном стиле. 

Основные возможности StoryLab:

  • Содержит более 200 шаблонов коллажей и макетов для историй и постов (форматы 9:16 и 1:1).
  • Предлагает более 100 фильтров и пресетов для фото и видео, включая световые, ретро и VHS-эффекты.
  • Использует более 50 шрифтов для создания подписей и заголовков с гибкой настройкой интервала и выравнивания.
  • Содержит более 300 наклеек различных стилей: ретро, формы, штампы, кисти, возможность создавать собственные стикеры.
  • Дает возможность изменять цвета фона, текстуры для текста, формлять индивидуальные наклейки и декоративные элементы.
  • Предлагает разнообразие стилей рамок и границ: от минимализма и полароида до ретро и японской тематики.
  • Содержит коллекцию качественных фонов: мрамор, океан, звёздное небо, растения и многое другое.
  • Поддерживает работу с фотографиями, видео и коллажами для оформления профиля.
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

скачать TikTok LiteTikTok Lite 38.5.2

Делитесь с миром яркими моментами из собственной жизни при помощи небольших...

скачать TikTokTikTok 35.0.3

Самая крупная креативная платформа мира, с помощью которой можно легко создавать...

скачать CapCutCapCut 14.1.0

Бесплатный и простой в эксплуатации видеоредактор для Android-смартфонов и планшетов,...

скачать KineMasterKineMaster 7.7.6.35288.GP

KineMaster – видеоредактор для Android с поддержкой многослойных видео, инструментами для...

скачать Movavi ClipsMovavi Clips 4.19.1

Бесплатное и удобное в использовании приложение, которое позволяет создавать...

скачать FilmoraGoFilmoraGo 6.9.00

Отличный инструмент для быстрого и простого создания фото и видео коллажей прямо на своем...

Отзывы о программе StoryLab

Admin

Отзывов о программе StoryLab 4.0.9 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв