StoryLab — удобный инструмент для создания визуального контента для Instagram, Facebook и WhatsApp, дает возможность разрабатывать привлекательные истории, публикации, статус-видео, обложки и логотипы, не требует профессиональных дизайнерских навыков. Программа объединяет функции редактора изображений, видеоредактора и конструктора коллажей, предоставляет гибкие настройки визуального оформления.
Редактор содержит широкий набор шаблонов, шрифтов, фонов и фильтров, что делает процесс создания контента максимально простым и наглядным. Пользователь может выбирать готовые шаблоны из библиотеки или начать с пустого холста, добавлять изображения и видео вручную. Приложение поддерживает настройку цвета, добавление текстов, стикеров, кистей и художественных эффектов, позволяет оформить каждую историю или публикацию в уникальном стиле.
Основные возможности StoryLab:
- Содержит более 200 шаблонов коллажей и макетов для историй и постов (форматы 9:16 и 1:1).
- Предлагает более 100 фильтров и пресетов для фото и видео, включая световые, ретро и VHS-эффекты.
- Использует более 50 шрифтов для создания подписей и заголовков с гибкой настройкой интервала и выравнивания.
- Содержит более 300 наклеек различных стилей: ретро, формы, штампы, кисти, возможность создавать собственные стикеры.
- Дает возможность изменять цвета фона, текстуры для текста, формлять индивидуальные наклейки и декоративные элементы.
- Предлагает разнообразие стилей рамок и границ: от минимализма и полароида до ретро и японской тематики.
- Содержит коллекцию качественных фонов: мрамор, океан, звёздное небо, растения и многое другое.
- Поддерживает работу с фотографиями, видео и коллажами для оформления профиля.
