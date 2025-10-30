StoryLab — удобный инструмент для создания визуального контента для Instagram, Facebook и WhatsApp, дает возможность разрабатывать привлекательные истории, публикации, статус-видео, обложки и логотипы, не требует профессиональных дизайнерских навыков. Программа объединяет функции редактора изображений, видеоредактора и конструктора коллажей, предоставляет гибкие настройки визуального оформления.

Редактор содержит широкий набор шаблонов, шрифтов, фонов и фильтров, что делает процесс создания контента максимально простым и наглядным. Пользователь может выбирать готовые шаблоны из библиотеки или начать с пустого холста, добавлять изображения и видео вручную. Приложение поддерживает настройку цвета, добавление текстов, стикеров, кистей и художественных эффектов, позволяет оформить каждую историю или публикацию в уникальном стиле.

Основные возможности StoryLab: