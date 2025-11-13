Fasting Tracker для Android

Fasting Tracker — приложение для организации и контроля процесса интервального голодания. Помогает пользователям эффективно снижать вес, улучшить общее состояние организма и сформировать здоровые привычки питания без строгих диет и изнурительных тренировок. Программа подходит для начинающих и для опытных пользователей, предлагает гибкие планы питания, систему напоминаний и встроенные инструменты для анализа изменений в организме. Объединяет функции трекера здоровья, калорийного калькулятора и планировщика режима питания, что делает Fasting Tracker универсальным инструментом для тех, кто хочет улучшить физическую форму и стабилизировать обмен веществ.

Сервис основан на принципах периодического голодания, где основное внимание уделяется не ограничениям в рационе, а правильному чередованию периодов приема пищи и воздержания от еды. Такой подход способствует естественному снижению калорийности, активизирует процессы сжигания жира и положительно влияет на обмен веществ. Встроенные инструменты позволяют контролировать продолжительность поста, рассчитывать калорийность питания, отслеживать физическую активность и динамику веса.

Основные возможности Fasting Tracker:

  • Поддерживает популярные схемы голодания: 16:8, 14:10, 18:6, 20:4, OMAD и других вариантов.
  • Предоставляет возможность создать индивидуальный план голодания.
  • Использует удобный таймер для начала и окончания поста с напоминаниями о времени приема пищи и питья воды.
  • Помогает отслеживать вес, шаги, потребления жидкости и сожженные калорий во время физической активности.
  • Предлагает встроенный счетчик калорий с расчетом суточной нормы и анализом баланса.
  • Помогает подобрать простые и полезные рецепты, а также содержит советы по правильному питанию.
  • Предоставляет ежедневные рекомендации и статьи о здоровьи, питании и интервальном голодании.
  • Собирает и отображает аналитику изменений в теле и отчет о прогрессе.
  • Оснащен сканером штрих-кодов для определения калорийности продуктов.
  • Предусматривает возможность интеграции с другими фитнес-приложениями.

 

