Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):3 / 11 | Статистика
Размер:98.54 Мб
Dopamine — аудиопроигрыватель для воспроизведения музыкальных файлов на локальном компьютере, который отличается простотым интерфейсом и удобной системой навигации по коллекции. Пользователь может быстро находить нужные треки, альбомы и исполнителей, а также создавать собственные плейлисты. Dopamine отображает метаинформацию о каждом файле: данные об альбоме, длительность и жанр, что помогает систематизировать музыкальную библиотеку и поддерживать порядок в коллекции. 

Интерфейс плеера организован логично и структурированно: музыкальные файлы распределяются по категориям — песни, альбомы, жанры, исполнители и плейлисты. Для удобства сортировки они отображаются в алфавитном порядке, что облегчает поиск нужной композиции. Встроенная строка поиска помогает быстро находить треки по имени исполнителя или названию. Управление воспроизведением расположено в нижней части окна и включает стандартные функции: запуск, пауза, перемотка, повтор и остановка.

Основные возможности Dopamine:

  • Предоставляет удобную сортировку песен по исполнителям, жанрам, альбомам и плейлистам.
  • Предусматривает создания и редактирования собственных плейлистов.
  • Использует алфавитную навигацию по музыкальной библиотеке.
  • Предлагает быстрый поиск композиций по названию или имени исполнителя.
  • Отображает метаинформацию о треках (альбом, продолжительность, жанр и т.д.).
  • Предоставляет основные элементы управления воспроизведением: пауза, перемотка, повтор, остановка.
  • Дает возможность свернуть интерфейс для отображения только текущего трека.
