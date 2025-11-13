Dopamine для Windows
|Оценка:
|3.54/5 голосов - 13
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|digimezZo
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 11 | Статистика
|Размер:
|98.54 Мб
|СКАЧАТЬ
Dopamine — аудиопроигрыватель для воспроизведения музыкальных файлов на локальном компьютере, который отличается простотым интерфейсом и удобной системой навигации по коллекции. Пользователь может быстро находить нужные треки, альбомы и исполнителей, а также создавать собственные плейлисты. Dopamine отображает метаинформацию о каждом файле: данные об альбоме, длительность и жанр, что помогает систематизировать музыкальную библиотеку и поддерживать порядок в коллекции.
Интерфейс плеера организован логично и структурированно: музыкальные файлы распределяются по категориям — песни, альбомы, жанры, исполнители и плейлисты. Для удобства сортировки они отображаются в алфавитном порядке, что облегчает поиск нужной композиции. Встроенная строка поиска помогает быстро находить треки по имени исполнителя или названию. Управление воспроизведением расположено в нижней части окна и включает стандартные функции: запуск, пауза, перемотка, повтор и остановка.
Основные возможности Dopamine:
- Предоставляет удобную сортировку песен по исполнителям, жанрам, альбомам и плейлистам.
- Предусматривает создания и редактирования собственных плейлистов.
- Использует алфавитную навигацию по музыкальной библиотеке.
- Предлагает быстрый поиск композиций по названию или имени исполнителя.
- Отображает метаинформацию о треках (альбом, продолжительность, жанр и т.д.).
- Предоставляет основные элементы управления воспроизведением: пауза, перемотка, повтор, остановка.
- Дает возможность свернуть интерфейс для отображения только текущего трека.
KMPlayer 4.2.3.28 / 2025.10.16.11
KMPlayer - мощный медиаплеер, поддерживающий всевозможные форматы аудио и видео файлов, а...
VLC Media Player (VideoLAN) 3.0.21
VLC Media Player (VideoLAN) - отличный плеер, для которого не составит особого труда воспроизвести...
Универсальный проигрыватель в стиле "all inclusive" разработанный компанией Apple, благодаря...
AIMP Classic - настоящий аудио комбайн, позволяющий прослушивать аудио, перекодировать музыку,...
Winamp - популярный проигрыватель всех современных форматов аудио и видео файлов. Также...
Daum PotPlayer - усовершенствованный аналог популярного мультимедийного проигрывателя KMPlayer,...
Отзывы о программе Dopamine
Admin
Отзывов о программе Dopamine 3.0.0 пока нет, можете добавить...