Dopamine — аудиопроигрыватель для воспроизведения музыкальных файлов на локальном компьютере, который отличается простотым интерфейсом и удобной системой навигации по коллекции. Пользователь может быстро находить нужные треки, альбомы и исполнителей, а также создавать собственные плейлисты. Dopamine отображает метаинформацию о каждом файле: данные об альбоме, длительность и жанр, что помогает систематизировать музыкальную библиотеку и поддерживать порядок в коллекции.

Интерфейс плеера организован логично и структурированно: музыкальные файлы распределяются по категориям — песни, альбомы, жанры, исполнители и плейлисты. Для удобства сортировки они отображаются в алфавитном порядке, что облегчает поиск нужной композиции. Встроенная строка поиска помогает быстро находить треки по имени исполнителя или названию. Управление воспроизведением расположено в нижней части окна и включает стандартные функции: запуск, пауза, перемотка, повтор и остановка.

Основные возможности Dopamine: