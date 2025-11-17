DeaDBeeF — аудиоплеер, построенный на модульной архитектуре и ориентированный на пользователей, которым нужен простой инструмент для воспроизведения музыкальных файлов. Поддерживает работу с широким набором аудиоформатов и дает возможность гибко настраивать функциональность за счёт подключения или удаления плагинов. Важной особенностью приложения является эквалайзер, который даёт возможность вручную корректировать параметры звука и сохранять собственные настройки. При необходимости можно импортировать профили из других популярных аудиоплееров.

Интерфейс приложения выполнен в минималистичном стиле, что позволяет быстро приступить к работе без дополнительного изучения настроек. Пользователи могут добавлять отдельные файлы, целые каталоги с музыкой или онлайн-источники. За счёт поддержки плейлистов удобно создавать собственные коллекции, присваивать спискам названия и переключаться между ними. Дополнительно предусмотрено подключение плагина Last.fm для автоматической отправки данных о прослушиваемых композициях. Плеер поддерживает стандартные режимы воспроизведения: последовательное проигрывание, случайный порядок треков, повтор одного файла или повтор всего списка. А встроенная функция поиска помогает быстро находить нужные композиции по названию или исполнителю.

Основные возможности DeaDBeeF: