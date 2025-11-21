QuickWidgets — приложение для размещения на рабочем столе Windows настраиваемых виджетов. Инструмент ориентирован на пользователей, которым требуется базовое расширение стандартных возможностей системы без перегруженного интерфейса. Программа сочетает минималистичный дизайн, простую настройку и набор основных компонентов, которые помогают оперативно получать нужную информацию прямо с рабочего стола.

Приложение предлагает несколько виджетов: календарь, заметки, напоминания, мониторинг системы и погоду. Каждый элемент можно перемещать по рабочему столу и изменять его размер. QuickWidgets автоматически корректирует масштаб, чтобы обеспечить корректное отображение. Пользователь может настроить акцентный цвет, прозрачность и выбранный шрифт, что позволяет адаптировать виджеты под индивидуальные требования.

Особое внимание уделено интеграции с визуальным стилем Windows 11. Виджеты не перегружают рабочий стол, сохраняют аккуратный внешний вид и могут использоваться как вспомогательный элемент для организации рабочего пространства. Программа подходит для пользователей, которым требуется легкий способ персонализации рабочего стола без сложных конфигураций.

Основные возможности QuickWidgets: