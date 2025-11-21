QuickWidgets для Windows

Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $17.99
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Украшательства
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:23.31 Мб
СКАЧАТЬ

QuickWidgets — приложение для размещения на рабочем столе Windows настраиваемых виджетов. Инструмент ориентирован на пользователей, которым требуется базовое расширение стандартных возможностей системы без перегруженного интерфейса. Программа сочетает минималистичный дизайн, простую настройку и набор основных компонентов, которые помогают оперативно получать нужную информацию прямо с рабочего стола. 

Приложение предлагает несколько виджетов: календарь, заметки, напоминания, мониторинг системы и погоду. Каждый элемент можно перемещать по рабочему столу и изменять его размер. QuickWidgets автоматически корректирует масштаб, чтобы обеспечить корректное отображение. Пользователь может настроить акцентный цвет, прозрачность и выбранный шрифт, что позволяет адаптировать виджеты под индивидуальные требования. 

Особое внимание уделено интеграции с визуальным стилем Windows 11. Виджеты не перегружают рабочий стол, сохраняют аккуратный внешний вид и могут использоваться как вспомогательный элемент для организации рабочего пространства. Программа подходит для пользователей, которым требуется легкий способ персонализации рабочего стола без сложных конфигураций.

Основные возможности QuickWidgets:

  • Поддерживает компоненты: Календарь, Заметки, Напоминания, Погода и Монитор.
  • Дает возможность изменять размеры и свободно перемещать виджеты на рабочем столе.
  • Использует автоматическое масштабирование элементов интерфейса для корректного отображения.
  • Предоставляет возможность выбирать акцентный цвет, прозрачность и шрифт для каждого виджета.
  • Предлагает минималистичный интерфейс, соответствующий дизайну Windows 11.
  • Помогает вести записи и напоминания через интерактивные виджеты.
