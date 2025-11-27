Binnaz — приложение, где можно получить консультаций в различных сферах, связанных с астрологией, психологическим сопровождением и практиками личностного развития. Объединяет пользователей с профессиональными консультантами, которые работают в направлениях астрологии, нумерологии, энергетических методик, дыхательных практик, йоги и коучинга. Предоставляет доступ к большому количеству специалистов и обеспечивает удобный формат взаимодействия через текстовые сообщения, аудиозаписи или видеоматериалы.

Функциональность Binnaz построена вокруг концепции персонального сопровождения. У пользователя есть возможность сформировать собственный список интересующих услуг, просматривать рекомендации консультантов, участвовать в сеансах в режиме реального времени и использовать результаты для дальнейшего планирования.

Сервис ориентирован на пользователей, которым требуется персонализированная информация в различных областях: от анализа гороскопов до рекомендаций по эмоциональному состоянию и общему развитию. Система упорядочивает полученные данные таким образом, чтобы пользователь мог быстро выбрать нужного консультанта, получить отчёт, уточнить детали или продолжить взаимодействие с тем же экспертом.

Основные возможности Binnaz: