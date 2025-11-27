Binnaz для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.00/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:8.1.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 | Статистика
Размер:9.38 Мб
СКАЧАТЬ
Binnaz скриншот № 1
Binnaz скриншот № 2
Binnaz скриншот № 3
Binnaz скриншот № 4

Binnaz — приложение, где можно получить консультаций в различных сферах, связанных с астрологией, психологическим сопровождением и практиками личностного развития. Объединяет пользователей с профессиональными консультантами, которые работают в направлениях астрологии, нумерологии, энергетических методик, дыхательных практик, йоги и коучинга. Предоставляет доступ к большому количеству специалистов и обеспечивает удобный формат взаимодействия через текстовые сообщения, аудиозаписи или видеоматериалы.

Функциональность Binnaz построена вокруг концепции персонального сопровождения. У пользователя есть возможность сформировать собственный список интересующих услуг, просматривать рекомендации консультантов, участвовать в сеансах в режиме реального времени и использовать результаты для дальнейшего планирования. 

Сервис ориентирован на пользователей, которым требуется персонализированная информация в различных областях: от анализа гороскопов до рекомендаций по эмоциональному состоянию и общему развитию. Система упорядочивает полученные данные таким образом, чтобы пользователь мог быстро выбрать нужного консультанта, получить отчёт, уточнить детали или продолжить взаимодействие с тем же экспертом. 

Основные возможности Binnaz:

  • Предоставляет возможность получить персонализированные отчёты в текстовом, аудио- или видеоформате.
  • Предлагает астрологическое консультирование, анализ гороскопов, дыхательные практики и энергетические методики.
  • Открывает доступ к услугам психологического консультирования, лайф-коучинга и вопросам духовного роста.
  • Предоставляет доступ к сессиям в реальном времени и возможность повторного обращения к выбранному консультанту.
  • Обеспечивает составление и сохранение индивидуальных планов и рекомендаций.
  • Дает возможность использовать инструменты для нумерологического анализа.
  • Гарантирует безопасную передачу данных и конфиденциальную работу с экспертами.
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать CтаканчикCтаканчик 2.3.6

Бесплатное приложение о самом интересном и необычном. Тысячи научных статей и...

скачать Мастер ШкафМастер Шкаф 3.2

Мастер Шкаф - полезное приложение для начинающих мебельных мастеров и домашних умельцев,...

скачать Philosophical TermsPhilosophical Terms 4.0.7

Офлайн-приложение, включает более 4000 философских понятий с примерами и пояснениями....

скачать BinnazBinnaz 8.1.2

Приложение, где можно получить профессиональные консультации в области астрологии,...

скачать Zen ColorZen Color 1.82.0

Приложение для раскрашивания по номерам, помогает расслабиться и снизить стресс....

скачать Обман зренияОбман зрения 20.8

Обман зрения – приложение содержит небольшое количество гифок, способных обмануть глаза....

Отзывы о программе Binnaz

Admin

Отзывов о программе Binnaz 8.1.2 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв