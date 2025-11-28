Memtest86+ — специализированный инструмент для диагностики оперативной памяти, работает автономно, вне установленной операционной системы. Предназначен для глубокого анализа модулей RAM с целью выявить ошибки, нестабильную работу и скрытые неисправности, которые невозможно обнаружить стандартными средствами в Windows. Приложение загружается с USB-носителя или ISO-образа и запускается на уровне системы, что позволяет проверить всю доступную физическую память без ограничений, накладываемых операционной системой.

Утилита ориентирована на пользователей, которым требуется точная диагностика памяти: системных администраторов, инженеров, оверклокеров и всех, кто сталкивается с нестабильной работой ПК. Memtest86+ поддерживает различные алгоритмы проверки, тестирует как ОЗУ, так и связанные CPU-процессы, что обеспечивает комплексное выявление аппаратных сбоев. Тесты запускаются автоматически и могут выполняться непрерывно для получения максимально точных результатов.

Основные возможности Memtest86+: