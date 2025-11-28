Memtest86+ для Windows
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.00 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Samuel DEMEULEMEESTER
|Категория:
|Диагностика, тесты
|Загрузок (сегодня/всего):
|6 / 7 | Статистика
|Размер:
|391 Кб
|СКАЧАТЬ
Memtest86+ — специализированный инструмент для диагностики оперативной памяти, работает автономно, вне установленной операционной системы. Предназначен для глубокого анализа модулей RAM с целью выявить ошибки, нестабильную работу и скрытые неисправности, которые невозможно обнаружить стандартными средствами в Windows. Приложение загружается с USB-носителя или ISO-образа и запускается на уровне системы, что позволяет проверить всю доступную физическую память без ограничений, накладываемых операционной системой.
Утилита ориентирована на пользователей, которым требуется точная диагностика памяти: системных администраторов, инженеров, оверклокеров и всех, кто сталкивается с нестабильной работой ПК. Memtest86+ поддерживает различные алгоритмы проверки, тестирует как ОЗУ, так и связанные CPU-процессы, что обеспечивает комплексное выявление аппаратных сбоев. Тесты запускаются автоматически и могут выполняться непрерывно для получения максимально точных результатов.
Основные возможности Memtest86+:
- Выполняет полное тестирование памяти вне операционной системы.
- Обеспечивает проверку модулей RAM на предмет ошибок, задержек, нестабильности и аппаратных неисправностей.
- Использует наборы стресс-тестов, которые охватывают всю доступную физическую RAM.
- Дает возможность выбирать объём памяти для проверки и параметры взаимодействия с CPU.
- Проводит непрерывный режим тестирования с накоплением более точных результатов.
- Отображает информацию о ходе тестирования и обнаруженных сбоях.
- Инициирует автоматический запуск тестов после загрузки инструмента.
- Поддерживает современные типы памяти и широкий спектр конфигураций ПК.
FurMark - мощный инструмент, который будет в первую очередь полезен оверклокерам, позволяющий...
CPU-Z - небольшая полезная программа, с помощью которой вы получите всю информацию об...
AIDA64 Extreme Edition - незаменимое приложение для диагностики ПК с возможностью проведения...
CrystalDiskMark - небольшая бесплатная программа, предназначенная для сравнительного анализа...
GPU-Z - отличная утилита для просмотра разнообразной информации о видеокарте и ее...
Мощная утилита для тестирования CPU и GPU, ОЗУ, компонентов материнской платы и подсистемы...
Отзывы о программе Memtest86+
Admin
Отзывов о программе Memtest86+ 8.00 пока нет, можете добавить...