CrystalMark 3D25 для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Диагностика, тесты
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:7.49 Мб
СКАЧАТЬ
CrystalMark 3D25 скриншот № 1

CrystalMark 3D25 — утилита для оценки производительности компьютера при обработке трёхмерной графики с использованием компактных демонстрационных сцен.

В основе CrystalMark 3D25 используются демо-сцены — создаются визуально сложные эффекты при минимальном размере программного кода. Такой подход позволяет избежать перегруженных тестовых сцен и сосредоточиться именно на вычислительной и графической мощности системы. Каждая сцена представляет собой отдельный тест, демонстрирующий работу видеокарты и графического API при различных нагрузках.

Пользователю доступны четыре демо-сцены, которые можно запускать как по отдельности, так и последовательно. В процессе тестирования производится расчёт количества отрисованных пикселей в секунду, на основе чего формируется итоговый результат, отражающий общую производительность системы в графических задачах. Полученные данные могут быть сохранены и использованы для сравнения с результатами других пользователей через встроенную онлайн-базу.

Список основных возможностей CrystalMark 3D25:

  • тестирование графической производительности компьютера с использованием четырёх демо-сцен;
  • отдельный или последовательный запуск тестовых сцен;
  • использование графических технологий OpenGL, GLSL и WebGL;
  • расчёт скорости отрисовки в пикселях в секунду;
  • формирование итогового показателя производительности системы;
  • простой и минималистичный пользовательский интерфейс;
  • публикация и сравнение результатов через онлайн-базу данных.
ТОП-сегодня раздела "Диагностика, тесты"
 

скачать CPU-ZCPU-Z 2.17

CPU-Z - небольшая полезная программа, с помощью которой вы получите всю информацию об...

скачать FurMarkFurMark 2.10.2.0 / 1.39.3.0

FurMark - мощный инструмент, который будет в первую очередь полезен оверклокерам, позволяющий...

скачать AIDA64 ExtremeAIDA64 Extreme 8.20.8100

AIDA64 Extreme Edition - незаменимое приложение для диагностики ПК с возможностью проведения...

скачать CrystalDiskMarkCrystalDiskMark 9.0.1

CrystalDiskMark - небольшая бесплатная программа, предназначенная для сравнительного анализа...

скачать GPU-ZGPU-Z 2.68.0

GPU-Z - отличная утилита для просмотра разнообразной информации о видеокарте и ее...

скачать OCCT PerestroikaOCCT Perestroika 15.0.11

Мощная утилита для тестирования CPU и GPU, ОЗУ, компонентов материнской платы и подсистемы...

Отзывы о программе CrystalMark 3D25

Admin

Отзывов о программе CrystalMark 3D25 1.0.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв