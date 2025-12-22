CrystalMark 3D25 — утилита для оценки производительности компьютера при обработке трёхмерной графики с использованием компактных демонстрационных сцен.

В основе CrystalMark 3D25 используются демо-сцены — создаются визуально сложные эффекты при минимальном размере программного кода. Такой подход позволяет избежать перегруженных тестовых сцен и сосредоточиться именно на вычислительной и графической мощности системы. Каждая сцена представляет собой отдельный тест, демонстрирующий работу видеокарты и графического API при различных нагрузках.

Пользователю доступны четыре демо-сцены, которые можно запускать как по отдельности, так и последовательно. В процессе тестирования производится расчёт количества отрисованных пикселей в секунду, на основе чего формируется итоговый результат, отражающий общую производительность системы в графических задачах. Полученные данные могут быть сохранены и использованы для сравнения с результатами других пользователей через встроенную онлайн-базу.

Список основных возможностей CrystalMark 3D25: