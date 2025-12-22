CrystalMark 3D25 для Windows
CrystalMark 3D25 — утилита для оценки производительности компьютера при обработке трёхмерной графики с использованием компактных демонстрационных сцен.
В основе CrystalMark 3D25 используются демо-сцены — создаются визуально сложные эффекты при минимальном размере программного кода. Такой подход позволяет избежать перегруженных тестовых сцен и сосредоточиться именно на вычислительной и графической мощности системы. Каждая сцена представляет собой отдельный тест, демонстрирующий работу видеокарты и графического API при различных нагрузках.
Пользователю доступны четыре демо-сцены, которые можно запускать как по отдельности, так и последовательно. В процессе тестирования производится расчёт количества отрисованных пикселей в секунду, на основе чего формируется итоговый результат, отражающий общую производительность системы в графических задачах. Полученные данные могут быть сохранены и использованы для сравнения с результатами других пользователей через встроенную онлайн-базу.
Список основных возможностей CrystalMark 3D25:
- тестирование графической производительности компьютера с использованием четырёх демо-сцен;
- отдельный или последовательный запуск тестовых сцен;
- использование графических технологий OpenGL, GLSL и WebGL;
- расчёт скорости отрисовки в пикселях в секунду;
- формирование итогового показателя производительности системы;
- простой и минималистичный пользовательский интерфейс;
- публикация и сравнение результатов через онлайн-базу данных.
