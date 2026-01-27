Kalmuri для Windows

Описание
Отзывы
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.1.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Захват экрана
Размер:24.19 Мб
Kalmuri – приложение для захвата изображений и записи видео с экрана компьютера для повседневной работы с графической информацией, инструкциями, фиксации действий в программах, сохранения веб-страниц и визуальных данных. Программа не требует установки и может запускаться с внешнего носителя, что удобно при работе на разных компьютерах. Возможности видеозаписи позволяют фиксировать действия на экране в формате MP4 с использованием внешнего модуля FFmpeg, для удобства предусмотрено управление через горячие клавиши.

С помощью Kalmuri можно делать снимки всего экрана, отдельных окон или произвольной области, а также выполнять полный захват прокручиваемых страниц в браузере. Для работы с изображениями предусмотрено распознавание текста на основе OCR. Дополнительно реализован инструмент выбора цвета, который помогает получать точные значения оттенков для задач дизайна и верстки. Полученные изображения можно сохранять в распространённых форматах, выводить на печать или передавать через встроенные функции обмена.

Список основных возможностей приложения Kalmuri:

  • Выполняет захват всего экрана, активного окна или произвольной области.
  • Поддерживает запись видео с экрана и выбранной области.
  • Полный захват длинных веб-страниц с прокруткой.
  • Распознает текст на изображениях с помощью OCR.
  • Сохраняет файлы в форматах PNG, JPG, WEBP, BMP, GIF.
  • Записывает видео в формате MP4 через подключение FFmpeg.
  • Инструмент точного выбора цвета с экрана.
  • Вывод изображений на печать и отправка сохранённых файлов через встроенные функции обмена.
