Kalmuri – приложение для захвата изображений и записи видео с экрана компьютера для повседневной работы с графической информацией, инструкциями, фиксации действий в программах, сохранения веб-страниц и визуальных данных. Программа не требует установки и может запускаться с внешнего носителя, что удобно при работе на разных компьютерах. Возможности видеозаписи позволяют фиксировать действия на экране в формате MP4 с использованием внешнего модуля FFmpeg, для удобства предусмотрено управление через горячие клавиши.
С помощью Kalmuri можно делать снимки всего экрана, отдельных окон или произвольной области, а также выполнять полный захват прокручиваемых страниц в браузере. Для работы с изображениями предусмотрено распознавание текста на основе OCR. Дополнительно реализован инструмент выбора цвета, который помогает получать точные значения оттенков для задач дизайна и верстки. Полученные изображения можно сохранять в распространённых форматах, выводить на печать или передавать через встроенные функции обмена.
Список основных возможностей приложения Kalmuri:
- Выполняет захват всего экрана, активного окна или произвольной области.
- Поддерживает запись видео с экрана и выбранной области.
- Полный захват длинных веб-страниц с прокруткой.
- Распознает текст на изображениях с помощью OCR.
- Сохраняет файлы в форматах PNG, JPG, WEBP, BMP, GIF.
- Записывает видео в формате MP4 через подключение FFmpeg.
- Инструмент точного выбора цвета с экрана.
- Вывод изображений на печать и отправка сохранённых файлов через встроенные функции обмена.
