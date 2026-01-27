Kalmuri – приложение для захвата изображений и записи видео с экрана компьютера для повседневной работы с графической информацией, инструкциями, фиксации действий в программах, сохранения веб-страниц и визуальных данных. Программа не требует установки и может запускаться с внешнего носителя, что удобно при работе на разных компьютерах. Возможности видеозаписи позволяют фиксировать действия на экране в формате MP4 с использованием внешнего модуля FFmpeg, для удобства предусмотрено управление через горячие клавиши.

С помощью Kalmuri можно делать снимки всего экрана, отдельных окон или произвольной области, а также выполнять полный захват прокручиваемых страниц в браузере. Для работы с изображениями предусмотрено распознавание текста на основе OCR. Дополнительно реализован инструмент выбора цвета, который помогает получать точные значения оттенков для задач дизайна и верстки. Полученные изображения можно сохранять в распространённых форматах, выводить на печать или передавать через встроенные функции обмена.

Список основных возможностей приложения Kalmuri: