SHEIN – приложение для онлайн-покупок одежды, аксессуаров, товаров для дома и сопутствующих категорий в одном интерфейсе. Помогает отслеживать новые поступления, сравнивать позиции по параметрам и оформлять заказы с поддержкой различных способов оплаты. Подходит для регулярных покупок, планирования обновления гардероба и поиска актуальных товаров по текущим тенденциям.
На платформе реализована удобная система навигации по разделам, фильтрация по категориям, новинкам, популярным товарам и персональным рекомендациям. Встроенные уведомления информируют о снижении цен, акциях и статусе заказа, что упрощает контроль покупок и помогает своевременно принимать решения. Предусмотрена служба поддержки с доступом к онлайн-чату, где можно уточнить детали заказа, доставки или возврата.
Список основных возможностей SHEIN:
- Обширный каталог товаров с разделением по категориям, новинкам, трендам и популярным позициям.
- Поиск и фильтрация товаров по параметрам, цене, популярности и актуальности.
- Легкое оформление заказов напрямую из приложения с отслеживанием статуса доставки.
- Уведомляет о скидках, распродажах и изменениях по заказам.
- Поддерживает различные способ оплаты: электронные сервисы и банковские карты.
- Доступ к службе поддержки и онлайн-чату для решения вопросов по заказам и сервису.
- Регулярное обновление ассортимента и отображение актуальных предложений.
