SHEIN – приложение для онлайн-покупок одежды, аксессуаров, товаров для дома и сопутствующих категорий в одном интерфейсе. Помогает отслеживать новые поступления, сравнивать позиции по параметрам и оформлять заказы с поддержкой различных способов оплаты. Подходит для регулярных покупок, планирования обновления гардероба и поиска актуальных товаров по текущим тенденциям.

На платформе реализована удобная система навигации по разделам, фильтрация по категориям, новинкам, популярным товарам и персональным рекомендациям. Встроенные уведомления информируют о снижении цен, акциях и статусе заказа, что упрощает контроль покупок и помогает своевременно принимать решения. Предусмотрена служба поддержки с доступом к онлайн-чату, где можно уточнить детали заказа, доставки или возврата. 

Список основных возможностей SHEIN:

  • Обширный каталог товаров с разделением по категориям, новинкам, трендам и популярным позициям.
  • Поиск и фильтрация товаров по параметрам, цене, популярности и актуальности.
  • Легкое оформление заказов напрямую из приложения с отслеживанием статуса доставки.
  • Уведомляет о скидках, распродажах и изменениях по заказам.
  • Поддерживает различные способ оплаты: электронные сервисы и банковские карты.
  • Доступ к службе поддержки и онлайн-чату для решения вопросов по заказам и сервису.
  • Регулярное обновление ассортимента и отображение актуальных предложений.
