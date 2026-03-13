Laser Level для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.11/5 голосов - 9
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.3.03 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):3 / 32 | Статистика
Размер:12.2 Мб
СКАЧАТЬ
Laser Level скриншот № 2
Laser Level скриншот № 3
Laser Level скриншот № 4

Laser Level — мобильное приложение, предназначенное для определения горизонтальных и вертикальных плоскостей, а также для измерения углов наклона различных объектов. Программа объединяет несколько инструментов в одном интерфейсе и использует встроенные датчики смартфона, такие как акселерометр и гироскоп.

Приложение позволяет проводить измерения как на близких, так и на удаленных объектах. Для работы используются камера устройства и система датчиков, которые помогают определить направление и угол наклона.

Инструмент поддерживает разные единицы измерения и позволяет настроить параметры точности, что упрощает адаптацию под конкретные задачи пользователя.

Основные возможности приложения Laser Level:

  • режим лазерной нивелировки с использованием камеры устройства и датчиков;
  • режим классического пузырькового уровня;
  • встроенный клинометр для измерения вертикальных углов и определения степени наклона объектов относительно гравитации;
  • отображение результатов измерений в цифровом и аналоговом виде;
  • поддержка различных единиц измерения, включая градусы и проценты;
  • возможность калибровки датчиков устройства для повышения точности измерений;
  • настройка параметров точности и чувствительности измерений;
  • фиксация текущего положения устройства для сохранения ориентации во время работы;
  • создание снимков во время измерений и возможность передать полученные результаты другим пользователям;
  • работа приложения без подключения к сети Интернет;
  • использование для измерения углов наклона зданий, крыш, колонн, деревьев и др.
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать Laser LevelLaser Level 2.3.03

Android-приложение, выполняющее функции строительного уровня, лазерного указателя и...

скачать CтаканчикCтаканчик 2.3.6

Бесплатное приложение о самом интересном и необычном. Тысячи научных статей и...

скачать Lux MeterLux Meter 1.6

Lux Meter Application - ваш надежный помощник для измерения интенсивности света в любом месте....

скачать ReelShort - Stream Drama & TVReelShort - Stream Drama & TV 2.8.00

Приложение для просмотра вертикальных мини-сериалов, каждый эпизод длится около минуты....

скачать Fisherman NavigatorFisherman Navigator 1.61.4

Приложение с поддержкой оффлайн-карт, фиксацией координат, записью маршрутов и...

скачать SHEINSHEIN 14.1.8

Сервис для онлайн-покупок, предоставляет доступ к большому каталогу, удобному поиску,...

Отзывы о программе Laser Level

Admin

Отзывов о программе Laser Level 2.3.03 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв