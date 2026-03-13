Laser Level для Android
|Оценка:
|4.11/5 голосов - 9
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.3.03 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|EXA Tools
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 32 | Статистика
|Размер:
|12.2 Мб
Laser Level — мобильное приложение, предназначенное для определения горизонтальных и вертикальных плоскостей, а также для измерения углов наклона различных объектов. Программа объединяет несколько инструментов в одном интерфейсе и использует встроенные датчики смартфона, такие как акселерометр и гироскоп.
Приложение позволяет проводить измерения как на близких, так и на удаленных объектах. Для работы используются камера устройства и система датчиков, которые помогают определить направление и угол наклона.
Инструмент поддерживает разные единицы измерения и позволяет настроить параметры точности, что упрощает адаптацию под конкретные задачи пользователя.
Основные возможности приложения Laser Level:
- режим лазерной нивелировки с использованием камеры устройства и датчиков;
- режим классического пузырькового уровня;
- встроенный клинометр для измерения вертикальных углов и определения степени наклона объектов относительно гравитации;
- отображение результатов измерений в цифровом и аналоговом виде;
- поддержка различных единиц измерения, включая градусы и проценты;
- возможность калибровки датчиков устройства для повышения точности измерений;
- настройка параметров точности и чувствительности измерений;
- фиксация текущего положения устройства для сохранения ориентации во время работы;
- создание снимков во время измерений и возможность передать полученные результаты другим пользователям;
- работа приложения без подключения к сети Интернет;
- использование для измерения углов наклона зданий, крыш, колонн, деревьев и др.
Android-приложение, выполняющее функции строительного уровня, лазерного указателя и...
Бесплатное приложение о самом интересном и необычном. Тысячи научных статей и...
Lux Meter Application - ваш надежный помощник для измерения интенсивности света в любом месте....
ReelShort - Stream Drama & TV 2.8.00
Приложение для просмотра вертикальных мини-сериалов, каждый эпизод длится около минуты....
Приложение с поддержкой оффлайн-карт, фиксацией координат, записью маршрутов и...
Сервис для онлайн-покупок, предоставляет доступ к большому каталогу, удобному поиску,...
