Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $1.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:10.2604.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:120.98 Мб
Shopify – платформа для управления электронной коммерцией и розничными продажами для предпринимателей, небольших компаний и интернет-магазинов. Позволяет организовать полный цикл работы с товарами, заказами, клиентами и финансами из единого интерфейса на компьютере или мобильном устройстве. Решение подходит для онлайн-продаж, офлайн-точек, работы с локальными и международными рынками, а также для прямой и оптовой торговли. В приложении реализованы инструменты для настройки внешнего вида магазина, управления платежами и учета финансовых потоков.

Система позволяет создавать и редактировать карточки товаров, управлять остатками, обрабатывать заказы, отслеживать доставку и получать актуальные данные по продажам. Встроенные инструменты автоматизации и аналитики помогают контролировать эффективность работы магазина, планировать развитие и корректировать стратегию. Приложение поддерживает интеграции с популярными социальными сетями и торговыми каналами, что позволяет синхронизировать заказы и запасы между разными площадками.

Список основных возможностей Shopify:

  • Помогает управлять каталогом товаров с загрузкой изображений, настройкой цен и характеристик.
  • Обеспечивает быстрое обновление остатков с помощью сканирования штрих-кодов.
  • Позволяет оформлять, выполнять и архивировать заказы в несколько действий.
  • Отображает статистику продаж и трафик в режиме реального времени.
  • Синхронизирует данные между онлайн-магазином, офлайн-точкой и социальными сетями.
  • Поддерживает запуск и анализ маркетинговых кампаний в поисковых системах и социальных сетях.
  • Дает возможнось настраивать дизайн магазина с использованием готовых тем и расширений.
  • Поддерживает дропшиппинг, финансовый учет, контроль балансов, платежей и движения средств.
