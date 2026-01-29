Shopify – платформа для управления электронной коммерцией и розничными продажами для предпринимателей, небольших компаний и интернет-магазинов. Позволяет организовать полный цикл работы с товарами, заказами, клиентами и финансами из единого интерфейса на компьютере или мобильном устройстве. Решение подходит для онлайн-продаж, офлайн-точек, работы с локальными и международными рынками, а также для прямой и оптовой торговли. В приложении реализованы инструменты для настройки внешнего вида магазина, управления платежами и учета финансовых потоков.

Система позволяет создавать и редактировать карточки товаров, управлять остатками, обрабатывать заказы, отслеживать доставку и получать актуальные данные по продажам. Встроенные инструменты автоматизации и аналитики помогают контролировать эффективность работы магазина, планировать развитие и корректировать стратегию. Приложение поддерживает интеграции с популярными социальными сетями и торговыми каналами, что позволяет синхронизировать заказы и запасы между разными площадками.

Список основных возможностей Shopify: