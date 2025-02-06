HomeByMe для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.19 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Dassault Systemes
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|52.04 Мб
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HomeByMe — приложение для планирования и дизайна интерьера, которое помогает создать уникальный декор для дома. С его помощью можно найти вдохновение, ознакомиться с проектами других пользователей, а затем приступить к созданию собственного интерьера с учетом стиля и потребностей.
Позволяет вам визуализировать различные варианты расстановки мебели и оформления, чтобы до принятия окончательного решения о покупке увидеть, как будет выглядеть пространство. Все изменения можно сохранить, а готовые проекты загрузить и показать другим пользователям. Также существует возможность доступа к проекту в любое время и из любого места, что делает процесс работы над интерьером более удобным и гибким.
Основные возможности приложения HomeByMe:
- Доступ к более 16 миллионам изображений проектов и более 20 000 товаров для оформления интерьера.
- Возможность создания и настройки проектов с помощью 3D-визуализации.
- Галерея вдохновения с идеями для дизайна и функцией дублирования для создания собственного дизайна.
- Интерактивный каталог товаров, включая мебель, освещение, отделочные материалы и декоративные предметы, доступные в 3D.
- Мобильный доступ к проектам 24/7, возможность работать без интернета в автономном режиме.
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