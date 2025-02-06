HomeByMe для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.19 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:52.04 Мб
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HomeByMe — приложение для планирования и дизайна интерьера, которое помогает создать уникальный декор для дома. С его помощью можно найти вдохновение, ознакомиться с проектами других пользователей, а затем приступить к созданию собственного интерьера с учетом стиля и потребностей.

Позволяет вам визуализировать различные варианты расстановки мебели и оформления, чтобы до принятия окончательного решения о покупке увидеть, как будет выглядеть пространство. Все изменения можно сохранить, а готовые проекты загрузить и показать другим пользователям. Также существует возможность доступа к проекту в любое время и из любого места, что делает процесс работы над интерьером более удобным и гибким.

Основные возможности приложения HomeByMe:

  • Доступ к более 16 миллионам изображений проектов и более 20 000 товаров для оформления интерьера.
  • Возможность создания и настройки проектов с помощью 3D-визуализации.
  • Галерея вдохновения с идеями для дизайна и функцией дублирования для создания собственного дизайна.
  • Интерактивный каталог товаров, включая мебель, освещение, отделочные материалы и декоративные предметы, доступные в 3D.
  • Мобильный доступ к проектам 24/7, возможность работать без интернета в автономном режиме.
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