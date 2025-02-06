HomeByMe — приложение для планирования и дизайна интерьера, которое помогает создать уникальный декор для дома. С его помощью можно найти вдохновение, ознакомиться с проектами других пользователей, а затем приступить к созданию собственного интерьера с учетом стиля и потребностей.

Позволяет вам визуализировать различные варианты расстановки мебели и оформления, чтобы до принятия окончательного решения о покупке увидеть, как будет выглядеть пространство. Все изменения можно сохранить, а готовые проекты загрузить и показать другим пользователям. Также существует возможность доступа к проекту в любое время и из любого места, что делает процесс работы над интерьером более удобным и гибким.

Основные возможности приложения HomeByMe: